Снијег и лед парализовали Европу, има преминулих: Отказано на стотине летова

Извор:
Танјуг
06.01.2026
15:36
Снијег, лед и ниске температуре погодили су дијелове Европе, изазвавши опасне услове у саобраћају, у којима је у Француској погинуло најмање пет људи, док је више стотина летова отказано с аеродрома широм Европе, а температуре у Великој Британији пале су 12 степени испод нуле уз поремећен саобраћај широм те земље.
Париз је данас освануо под сњежним покривачем, дио ученика добио је слободан дан због обуставе наставе, а обилне падавине довеле су до затварања шест аеродрома на сјеверу и западу земље, што је пореметило авио-саобраћај.
У Холандији је снијег, према наводима АП-а, изазвао велике проблеме, а аеродром Схипхол у Амстердаму саопштио је да је око 400 летова приземљено док су екипе чистиле узлетно-слетне стазе и одлеђивале авионе.
Отказивања летова забиљежена су и претходног дана, а нове падавине најављене су и за остатак седмице.
Heavy snowfall caused widespread transport chaos in the Netherlands as authorities urged people to stay home and airlines diverted planes away from Amsterdam due to dangerous conditions https://t.co/V0JqHmIiXL pic.twitter.com/OqvnPNNHzM— Reuters (@Reuters) January 5, 2026
Жељезнички саобраћај у Холандији био је у хаосу због залеђених скретница и софтверског квара, а национална жељезница НС апеловала је на грађане да путују само ако је неопходно.
У Риму су вишенедјељне кише поново подигле ниво Тибра, а због лошег времена Трг Светог Петра био је дјелимично попуњен током богојављенског благослова папе Лава XИВ.
Градске власти Рима ограничиле су приступ парковима и ризичним подручјима због опасности од поплава и обрушавања дрвећа.
У Великој Британији температуре су током ноћи пале до минус 12,5 степени Целзијуса, уз поремећаје у друмском, жељезничком и авио-саобраћају и затварање стотина школа.
❄️Spiagge imbiancate lungo tutta la Riviera Romagnola. Video di MeteoMarreno da Bellaria-Igea Marina, Rimini Nord. pic.twitter.com/jLlE4PXZr3— Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) January 6, 2026
Због снијега и мраза отказани су спортски догађаји, а проблеми у снабдијевању струјом привремено су затворили метро у Глазгову и аеродром у Ливерпулу.
Посланик за сјевероисточну Шкотску Ендру Боуви рекао је да је ситуација "критична" и позвао на слање војника да очисте снијег и доставе храну и медицинске потрепштине заробљеним људима.
Тешки временски услови погодили су и Балкан.
У Сарајеву је једна жена страдала када је на њу пала грана прекривена снијегом, док су у Хрватској и Црној гори због јаких падавина, вјетра и олујног мора забиљежене поплаве у приобалним насељима.
