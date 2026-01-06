Logo
Снијег и лед парализовали Европу, има преминулих: Отказано на стотине летова

Танјуг

06.01.2026

Снијег и лед парализовали Европу, има преминулих: Отказано на стотине летова
Фото: Уступљена фотографија

Снијег, лед и ниске температуре погодили су дијелове Европе, изазвавши опасне услове у саобраћају, у којима је у Француској погинуло најмање пет људи, док је више стотина летова отказано с аеродрома широм Европе, а температуре у Великој Британији пале су 12 степени испод нуле уз поремећен саобраћај широм те земље.

Париз је данас освануо под сњежним покривачем, дио ученика добио је слободан дан због обуставе наставе, а обилне падавине довеле су до затварања шест аеродрома на сјеверу и западу земље, што је пореметило авио-саобраћај.

илу-риба-пост-09122025

Савјети

Шта треба да се нађе на трпези за Бадњи дан?

У Холандији је снијег, према наводима АП-а, изазвао велике проблеме, а аеродром Схипхол у Амстердаму саопштио је да је око 400 летова приземљено док су екипе чистиле узлетно-слетне стазе и одлеђивале авионе.

Отказивања летова забиљежена су и претходног дана, а нове падавине најављене су и за остатак седмице.

Жељезнички саобраћај у Холандији био је у хаосу због залеђених скретница и софтверског квара, а национална жељезница НС апеловала је на грађане да путују само ако је неопходно.

У Риму су вишенедјељне кише поново подигле ниво Тибра, а због лошег времена Трг Светог Петра био је дјелимично попуњен током богојављенског благослова папе Лава XИВ.

Судница, чекић

Хроника

Тужитељка оптужена да је путем ТикТока откривала повјерљиве информације

Градске власти Рима ограничиле су приступ парковима и ризичним подручјима због опасности од поплава и обрушавања дрвећа.

У Великој Британији температуре су током ноћи пале до минус 12,5 степени Целзијуса, уз поремећаје у друмском, жељезничком и авио-саобраћају и затварање стотина школа.

Због снијега и мраза отказани су спортски догађаји, а проблеми у снабдијевању струјом привремено су затворили метро у Глазгову и аеродром у Ливерпулу.

Посланик за сјевероисточну Шкотску Ендру Боуви рекао је да је ситуација "критична" и позвао на слање војника да очисте снијег и доставе храну и медицинске потрепштине заробљеним људима.

илу-вода-ријека-20112025

Друштво

Расте водостај Дрине - надлежне службе у приправности

Тешки временски услови погодили су и Балкан.

У Сарајеву је једна жена страдала када је на њу пала грана прекривена снијегом, док су у Хрватској и Црној гори због јаких падавина, вјетра и олујног мора забиљежене поплаве у приобалним насељима.

