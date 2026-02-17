Повријеђена дјевојка стабилнијег здравственог стања

17.02.2026
Након трагичне трамвајске несреће у Сарајеву, љекари Опште болнице "Прим др Абдулах Накаш" воде битку за живот тешко повријеђене 17-годишњакиње.
Њено здравствено стање постепено се стабилизује, али још увијек је тешко.
“Пацијенткиња је клинички стабилнија, али и даље захтијева интензиван третман на Одјељењу за анестезију, реанимацију и интензивну терапију, уз наставак ране рехабилитације”, казао је директор болнице проф. др Исмет Гавранкапетановић.
Подсјетимо, Сарајево је 12. фебруара потресла вијест о несрећи у којој је, како се сумња усљед техничког квара, стари трамвај усмртио младог студента Ердоана Моранкића. Тешко повријеђена Елла Јовановић и даље се опоравља.
