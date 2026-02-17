Logo
Повријеђена дјевојка стабилнијег здравственог стања

17.02.2026

09:13

Тешка несрећа у Сарајеву
Фото: Samir Jordanovic/Anadolija

Након трагичне трамвајске несреће у Сарајеву, љекари Опште болнице "Прим др Абдулах Накаш" воде битку за живот тешко повријеђене 17-годишњакиње.

Њено здравствено стање постепено се стабилизује, али још увијек је тешко.

Снежана Ђуришић

Сцена

Познато ко је претукао сина Снежане Ђуришић

“Пацијенткиња је клинички стабилнија, али и даље захтијева интензиван третман на Одјељењу за анестезију, реанимацију и интензивну терапију, уз наставак ране рехабилитације”, казао је директор болнице проф. др Исмет Гавранкапетановић.

Подсјетимо, Сарајево је 12. фебруара потресла вијест о несрећи у којој је, како се сумња усљед техничког квара, стари трамвај усмртио младог студента Ердоана Моранкића. Тешко повријеђена Елла Јовановић и даље се опоравља.

Сарајево

Искакање трамваја у Сарајеву

