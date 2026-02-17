Logo
У Српској рођено 10 беба

17.02.2026

08:05

Коментари:

0
Беба новорођенче
Фото: kelvin agustinus/Pexels

У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 10 беба, четири дјевојчице и шест дјечака, потврђено је Срни у породилиштима.

У породилиштима у Бањалуци и Зворнику рођене су по двије бебе, а у Градишци, Источном Сарајеву, Приједору, Фочи, Бијељини и Требињу по једна беба.

Србија

Тоне угља затрпале Драгана, Ненад успио да му спаси живот

У Бањалуци и Зворнику рођени су по дјечак и дјевојчица, у Градишци и Источном Сарајеву по једна дјевојчица, а у Приједору, Фочи, Бијељини и Требињу по дјечак.

у Невесињу и Добоју није било порода.

