У Српској рођено 10 беба

17.02.2026
08:05
У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 10 беба, четири дјевојчице и шест дјечака, потврђено је Срни у породилиштима.
У породилиштима у Бањалуци и Зворнику рођене су по двије бебе, а у Градишци, Источном Сарајеву, Приједору, Фочи, Бијељини и Требињу по једна беба.
У Бањалуци и Зворнику рођени су по дјечак и дјевојчица, у Градишци и Источном Сарајеву по једна дјевојчица, а у Приједору, Фочи, Бијељини и Требињу по дјечак.
у Невесињу и Добоју није било порода.
