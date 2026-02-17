Жизел Пелико објавила мемоаре о случају масовног силовања

Извор:
Танјуг
17.02.2026
07:42
Жизел Пелико (73), Францускиња, која је преживјела многобројна силовања док је била без свијести, објавила је мемоаре у којима описује претрпљену трауму и разлоге због којих је одлучила да јавно иступи.
Књига "Химна животу", објављена у уторак, прати случај из 2024. године који је Пелико учинио глобалним симболом борбе против сексуалног насиља и подстакао Француску на реформу закона о силовању, пренио је Ројтерс.
Објашњавајући зашто се одрекла права на анонимност, Пелико је навела да је жељела да јавност види лица оптужених и да се запита како могу да се препознају силоватељи међу комшијама и колегама.
У мемоарима је описала тренутак када јој је полиција показала фотографије на којима је без свијести у кревету са непознатим мушкарцима и саопштила да су 53 мушкарца долазила у њен дом да је силују.
Поред њеног бившег супруга Доминика Пеликоа, још 50 мушкараца осуђено је за силовање.
Пелико пише да планира да посјети бившег супруга у затвору како би добила одговоре на питања о злостављању и размјерама злочина.
Како је рекла, снагу је добијала из хиљада писама подршке жена из цијелог свијета и присуства грађана испред суднице док је трајало суђење.
У књизи такође описује како је поново пронашла љубав са мушкарцем кога је упознала преко пријатеља, наводећи да је "вјера у људе постала њена снага и освета".
