Обилне падавине широм БиХ, у овим дијеловима се очекују бујичне поплаве

17.02.2026
07:25
Према најновијој прогнози метеоролога Бх Метео, током ноћи на уторак и у уторак до послијеподневних сати очекује се главнина падавина широм БиХ, уз локално јаче и обилније количине.
У већем дијелу земље прогнозира се између 10 и 30 милиметара падавина, док би у појединим дијеловима сјеверне и сјевероисточне БиХ могло пасти и до 50 милиметара кише. Управо на том подручју постоји повећан ризик од локалних бујичних поплава, с обзиром на засићеност тла и интензитет падавина у кратком временском периоду.
У нижим крајевима преовладаваће киша, уз повремену сусњежицу и снијег током јачих падавинских таласа. На надморским висинама изнад 400 до 500 метара очекује се формирање сњежног покривача, док би планинска подручја могла добити 10 до 30 центиметара новог снијега.
Падавине ће током уторка послијеподне постепено слабити и престајати, али су у вечерњим сатима још могући локални пљускови, ледена киша, сусњежица и снијег.
Сриједа би требала донијети краткотрајну стабилизацију времена, док се у четвртак и петак очекује нови талас падавина, мјестимично и обилнијих. Уз то, у четвртак се прогнозира јак до олујан југо, а у петак, уз осјетније захлађење, дуваће умјерен до јак сјеверац и бура.
Температуре ће у сриједу и четвртак бити у порасту, а у сјеверним и сјевероисточним крајевима у четвртак је могуће и до 18 степени Целзијуса. Већ од петка слиједи осјетније захлађење, док би од недјеље могло услиједити ново затопљење.
Грађанима се савјетује опрез, посебно у подручјима гдје су могуће бујичне воде, те праћење званичних упозорења надлежних служби кажу из БхМетео.
