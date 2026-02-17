Олово у крви: Хоће ли ФБиХ прогласити ванредно стање у Варешу?

Извор:
Независне
17.02.2026
07:08
Коментари:0
Мјештани Вареша остају при захтјевима да се на нивоу Федерације БиХ прогласи ванредно стање због тровања оловом, те да се коначно утврди одакле је дошло онечишћење, а док чекају реакције надлежних, најавили су јавну трибину на којој ће стручњаци говорити о посљедицама загађења тешким металима.
Како истичу, због све веће забринутости грађанки и грађана за здравље и животну средину, Еколошко удружење "Опстанак" Вареш у суботу, 21. фебруара, у 19 часова, организује јавну трибину "Олово у крви: Ризик и посљеднице за грађане Вареша".
Циљ је, наводе, отворено и стручно говорити о присутности тешких метала у организму, њиховом утицају на здравље и животну средину те могућим дугорочним посљедицама.
Мирослав Пејчиновић, предсједник Еколошког удружења "Опстанак" Вареш, каже да су прошлог петка имали састанак са Лидијом Брадаром, предсједницом Федерације БиХ, гдје су били и представници удружења и мјесних заједница, током којег су поновили своје захтјеве.
"Поново смо истакли да је ситуација веома озбиљна и да је потребно проглашење изванредног стања на разини Федерације БиХ, те да би се требао формирати оперативни штаб, који ће водити неко са федералног нивоа. Ми смо рекли да тражимо њихову журну реакцију, и да ћемо, уколико је не буде, примјењивати друге методе", прича Пејчиновић за "Независне".
Напомиње да они остају при томе да надлежни државни органи треба да утврде одакле је настало то онечишћење.
"Ми сумњамо да је то од прашине из рудника. Током састанка нам је само речено да ћемо имати њихову потпору. У недјељу су овдје били избори и ништа се ново није догађало", додаје он.
Зато су, истиче он, кренули на други начин, и то ка едукацији грађана.
"На јавној трибини ће учествовати токсикологиња Сандра Ђурановић, из Клиничког центра из Подгорице. Они су се сусрели у Бару са сличном ситуацијом, тровањем оловом радника на претовару. Др Харун Дрљевић, хирург онколог из Зенице, који се сусретао са малигним обољењима, говориће о повезаности загађења тешким металима и порасту малигних обољења", поручује Пејчиновић.
Поручују да здравље нема цијену те да је информација први корак према заштити.
Претходно су Аархус центар у БиХ и УГ "Фојничани" Маглај доставили Федералном министарству околиша и туризма примједбе на Нацрт рјешења о обнови околишне дозволе за рудник Рупице у Варешу, указујући и на озбиљне недостатке у анализи квалитета ваздуха.
"У поступку обнове околишне дозволе, здравље становништва мора бити полазна тачка анализе, не фуснота иза техничких табела", поручују из Аархус центра БиХ.
Подсјетимо, мјештани су раније затражили предузимање свих мјера од надлежних институција, јер ни након два тестирања, јавност није упозната да је иједна институција нешто предузела због великог нивоа прекорачења загађености ваздуха са честицама прашине од 2,5 милимикрона и загађености тла са пет тешких метала (поред олова ту су и жива, цинк, хром, кадмијум те арсен).
