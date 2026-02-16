Могући нови протести превозника?

Аутор:Бојана Винчић
16.02.2026
19:15
Босна и Херцеговина на проблеме превозника још увијек није упутила званичну, одлучну и институционалну ноту према земљама ЕУ.
Зато ће сви у ланцу транспорта узети ствар у своје руке и директно се обратити Бриселу са захтјевима. Ако не буде позитиван одговор, спремни су на нове блокаде.
"Радна група у Бриселу је формирана и која је радила прошле седмице и 15 дана истиче 25.02. ми ћемо бити у координацији са Србијом и регионално дјеловати у том дијелу. Ако не нуде позитивног помака слиједићемо Србију. Ако 25.2. не добијемо неки резултат, ми стајемо 26 и немогуће је више радити", рекао је Зијад Шарић, представник Конзорцијума „Логистика БиХ“.
Послодавци упозоравају да је ситуација са превозницима горући проблем који се мора хитно ријешити. У супротном, суочићемо се са огромним посљедицама.
"Уколико дође до потпуног спровођења одлуке ЕУ 90 180 имаћемо два проблема обустава транспорта према ЕУ, а друго то ће бити много скупљи раст трошкова транспорта око 30 посто", каже Зоран Шкребић, предсједник Уније послодаваца Република Српска.
Ако дође до повећања цијена транспорта, то значи да се проблем прелива у све друге гране у БиХ.
Проблем превозник није проблем извозних фирми него највећи проблем привреде у БиХ у цјелини. Овај састанак резултовао је да ћемо сви заједнички дефинисати и наступати према надлежним институцијама", рекао је Марио Ненадић, директор Удружења послодаваца БиХ".
Тражимо хитну сједницу савјета министара и регионални приступ да 6 економија Западног Балкана покуша заједничким ставом изборити се у Бриселу јер возачи не могу функционисати на принципу 90 дана да могу боравити у 180 дана у ЕУ", каже Ахмед Егрлић, предсједник Спољнотрговинске коморе БиХ.
Превозници из БиХ, Србије, Црне Горе и Сјеверне Македоније блокирали су 26.јануара теретне граничне прелаз са земљама ЕУ. Један од главних услова био је продужење боравка возача што им је тад обећано из Европске комисије. Међутим, ништа се није десило и сад је БиХ поново на рубу блокада.
