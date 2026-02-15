Из ФБиХ пријете формирањем бригада

Аутор:Бранка Дакић
15.02.2026
19:20
Из Федерације опет пријетње. Семиру Ефендићу, лидеру Странке за БиХ засметале су изјаве о могућeм путy кa самосталности Републике Српске. формираo би 15 бригада да ce борe пpoтив 15 држава које би, евентуално, признале независност Српске.
"Узалуд је њему ходање по Москви, Будимпешти, то што се тиче подјеле БиХ, то ће морати са нама рјешавати. Он би требао знати да прије него што му стигне, он каже 15 држава ће га признати, он би морао знати да прије него што му стигну та признања, да ће овдје бити формирано најмање 15 бригада, који ће ову земљу бранити", рекао је Семир Ефендић, предсједник Странке за БиХ.
Од чега ће је бранити и ко је напада, Ефендић не прецизира. Али, таква реторика из Федерације не изненађује. Док се Српска залаже за мир и стабилност, у том ентитету призивају немире.
"Свака озбиљна политика треба да буде усмјерена ка стабилности, развоју и очувању мира. Руководство Српске упорно на томе и ради, а Ефендићеве изјаве јасну поруку шаљу, а то је ријешити се хришћана на овим просторима. То су стварне намјере политичког Сарајева, немири, призивање сукоба и елиминисање из Бих Срба и Хрвата", рекла је Сања Вулић, потпредсједник СНСД-а.
БиХ
Федерални медији испрозивали Конаковића: "Зашто дежурно блебетало данима шути"
Tо је само једна у низу пријетњи из Федерације. Као и све претходне, остаће мртво слово на папиру, порука је из Српске.
"Очито да су у Сарајеву преспавали Трампов говор, када је рекао да ће бранити хришћанство, ако буде нападнуто било гдје у свијету. Ја вјерујем да за то неће бити потребе, ни овдје, ни на неким другим мјестима и зато је позив из Републике Српске да се окрену могућем договору и разговору о изградњи БиХ", рекао је Слободан Жупљанин, декан Факултета за безбједност и заштиту.
"Не треба пуно придавати пажњу тим случајевима из Федерације, то они привлаче пажњу. Нити постоје они, нити њихових 15 бригада", рекла је Божица Живковић Рајилић, предсједник Удружења жена жртава рата Републике Српске.
Подсјећамо да је лидер СНСД-а Милорад Додик истакао да ће Република Српска тражити да јој се врате одузете надлежности, а ако то буду оспоравали у другом ентитету алтернатива је самосталност и независност. Без нарушавања мира.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
