Федерални медији испрозивали Конаковића: "Зашто дежурно блебетало данима шути"

15.02.2026

15:42

Коментари:

0
Фото: Anadolu/Stipe Majic

Политичар који се годинама јавља на најситније глупости, од коментарисања политичких ривала до новинских текстова, стања у властитој странци и реферисања о томе како игра пузле са својом породицом, па до објављивања разних бизарности што их пласира сваки дан на својим Инстаграм и Фејсбук профилима, од тренутка трагичне трамвајске несреће, уопште се није огласио. Пропао је у земљу, пишу федерални медији.

Разлог томе је, како наводе, сигурно да је Елмедин Конаковић већ дуже од 11 година, буквално, суверени владар Кантона Сарајево, те управља Кантоном и свим његовим процесима.

Након Укове оставке, што би посљедично требало значити и пад цијеле Владе, биће занимљиво хоће ли Конаковић за новонасталу ситуацију опет кривце пронаћи у новинарима и демонстрантима или ће, пак, показати мрвицу самокритичности, пише Аваз.

Медији истичу да се Конаковић није удостојио да, као дио кантоналне власти, пошаље саучешће породици настрадалог младића, јер се, наравно, у страху од народа не може појавити међу демонстрантима.

Елмедин Конаковић

Сарајево

Протести

