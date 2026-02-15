Нихад Ук поднио оставку након изласка младих на улице

Извор:
15.02.2026
14:21
Премијер Кантона Сарајево саопштио је да подноси оставку након што су млади изашли на улице због трагичне смрти младића и тешко повријеђене дјевојке, истичући да је глас младих важнији од функције коју обавља.
У обраћању у којем се осврнуо на почетак мандата, премијер Кантона Сарајево подсјетио је да је тада нагласак ставио на младе људе и њихову будућност, а не на прошлост. Истакао је да су управо млади сада изашли на улице, подигли свој глас и јасно поручили шта очекују од власти.
Нагласио је да Наша странка од свог оснивања позива младе у БиХ да се ангажују и да говоре о проблемима с којима се суочавају. Млади су, како наводи, реаговали због младића који је смртно страдао и дјевојке за чији се опоравак сви моле, али и против саме Владе којом предсједава.
Поручио је да му је порука грађана, посебно младих, важнија од личне функције те да је избор између њихове храбрости и властите позиције за њега јасан.
Тврди да свој посао обавља часно и поштено, полазећи од увјерења да одговорност треба преузимати и када се добије функција и када преузимање одговорности може вратити повјерење у систем. У том контексту објавио је одлуку: данас подноси оставку на мјесто премијера Кантона Сарајево.
Додао је да је претходних дана радио даноноћно, на мјесту трагедије, у болници и у Влади, те нагласио да његове колегинице и колеге у Влади Кантона Сарајево нису ништа мање погођени трагедијом нити мање ангажовани. Најавио је да ће и даље давати све од себе како би се сазнала истина, преузела одговорност и вратила вјера у систем који, како истиче, мора бити транспарентан, праведан и сигуран.
Осврнуо се и на амбијент неповјерења у земљи, гдје се и сама сумња често доживљава као потврда. У таквим околностима, сматра да расправа о политичкој одговорности добија додатну тежину. Колегама из опозиције поручио је да трагедија не смије бити повод за подметања, ширење неистина и политичко мешетарење, те изразио жаљење што су, према његовим ријечима, одабрали такав пут.
Истакао је да, као први човјек Владе, жели да људи широм Босне и Херцеговине схвате да имају моћ промјене, да их власти слушају и чују и да ће учинити све да грађани систем доживљавају као властиту кућу о чијој судбини равноправно одлучују.
На крају је нагласио да преузима одговорност и да од ње не бјежи, те да ће наставити водити процесе док се не именује нови премијер Кантона Сарајево.
