Logo
Large banner

Нихад Ук поднио оставку након изласка младих на улице

Извор:

Агенције

15.02.2026

14:21

Коментари:

0
Нихад Ук поднио оставку
Фото: Фејсбук

Премијер Кантона Сарајево саопштио је да подноси оставку након што су млади изашли на улице због трагичне смрти младића и тешко повријеђене дјевојке, истичући да је глас младих важнији од функције коју обавља.

У обраћању у којем се осврнуо на почетак мандата, премијер Кантона Сарајево подсјетио је да је тада нагласак ставио на младе људе и њихову будућност, а не на прошлост. Истакао је да су управо млади сада изашли на улице, подигли свој глас и јасно поручили шта очекују од власти.

Ердоан Моранкић

Хроника

Сахрањен младић који је страдао у трамвајској несрећи у Сарајеву

Нагласио је да Наша странка од свог оснивања позива младе у БиХ да се ангажују и да говоре о проблемима с којима се суочавају. Млади су, како наводи, реаговали због младића који је смртно страдао и дјевојке за чији се опоравак сви моле, али и против саме Владе којом предсједава.

Поручио је да му је порука грађана, посебно младих, важнија од личне функције те да је избор између њихове храбрости и властите позиције за њега јасан.

Тврди да свој посао обавља часно и поштено, полазећи од увјерења да одговорност треба преузимати и када се добије функција и када преузимање одговорности може вратити повјерење у систем. У том контексту објавио је одлуку: данас подноси оставку на мјесто премијера Кантона Сарајево.

Додао је да је претходних дана радио даноноћно, на мјесту трагедије, у болници и у Влади, те нагласио да његове колегинице и колеге у Влади Кантона Сарајево нису ништа мање погођени трагедијом нити мање ангажовани. Најавио је да ће и даље давати све од себе како би се сазнала истина, преузела одговорност и вратила вјера у систем који, како истиче, мора бити транспарентан, праведан и сигуран.

Policija Srbija

Хроника

Младић (21) аутомобилом слетио у ријеку, није му било спаса

Осврнуо се и на амбијент неповјерења у земљи, гдје се и сама сумња често доживљава као потврда. У таквим околностима, сматра да расправа о политичкој одговорности добија додатну тежину. Колегама из опозиције поручио је да трагедија не смије бити повод за подметања, ширење неистина и политичко мешетарење, те изразио жаљење што су, према његовим ријечима, одабрали такав пут.

Истакао је да, као први човјек Владе, жели да људи широм Босне и Херцеговине схвате да имају моћ промјене, да их власти слушају и чују и да ће учинити све да грађани систем доживљавају као властиту кућу о чијој судбини равноправно одлучују.

На крају је нагласио да преузима одговорност и да од ње не бјежи, те да ће наставити водити процесе док се не именује нови премијер Кантона Сарајево.

Подијели:

Тагови :

Нихад Ук

Искакање трамваја у Сарајеву

Ердоан Моранкић

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Сташа Кошарац

БиХ

Кошарац: Цвијановићева у Минхену показала како се кредибилно води политика

4 ч

0
Савјет министара у сриједу о привременој заштитној мјери на увоз челика

БиХ

Савјет министара у сриједу о привременој заштитној мјери на увоз челика

7 ч

0
Данас пријевремени избори за начелника Вареша

БиХ

Данас пријевремени избори за начелника Вареша

8 ч

0
Нови концерт Томпсона и опет све по старом

БиХ

Нови концерт Томпсона и опет све по старом

21 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

13

Туга у свијету спорта: Преминуо Горан Сукно

17

12

Познато када се изриче пресуда Симбаду из БиХ - осумњиченом за тероризам

17

04

Срби у сузама и страху због отетих цркава и гробова предака

17

00

Снијег је пао на Сретење: Ево шта то значи

16

42

Двије године била заробљена: Свједочење жене која је преживјела Епстајна

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner