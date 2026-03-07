Нетанјаху: Израел припремио план "са много изненађења"

Извор:
СРНА
07.03.2026
21:50
Коментари:2
Рат против Ирана наставља се несмањеном жестином и без компромиса, изјавио је израелски премијер Бењамин Нетанјаху.
Израел је припремио план "са много изненађења" за сљедећу фазу рата са Ираном да би дестабилизовао режим у Техерану и омогућио промјену, рекао је Натанјаху у видео обраћању које преносе израелски медији.
Он је поручио припадницима Иранске револуционарне гарде да су "на нишану", али да ће бити поштеђен свако ко положи оружје и да му се неће ништа догодити.
Обраћајући се иранском народу, Нетанјаху је рекао да се "приближава тренутак истине" и да Израел не покушава да подијели Иран, већ да га ослободи.
Израелски премијер је додао да, на крају, ослобођење Ирана зависи од иранског народа и да ће то донијети мир између Израела и Ирана, као и шире у регији.
Нетанјаху је нагласио да Израел стоји уз друге земље које је Иран напао и да "режим ајатолаха угрожава свијет".
Он је критиковао УН због ћутања док Иранце убија њихово сопствено руководство, као и западне лидере због њихове "слабости" и зато што су напустили ирански народ.
