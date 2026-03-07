Logo
Large banner

Нетанјаху: Израел припремио план "са много изненађења"

Извор:

СРНА

07.03.2026

21:50

Коментари:

2
Нетанјаху: Израел припремио план "са много изненађења"
Фото: Танјуг/АП

Рат против Ирана наставља се несмањеном жестином и без компромиса, изјавио је израелски премијер Бењамин Нетанјаху.

Израел је припремио план "са много изненађења" за сљедећу фазу рата са Ираном да би дестабилизовао режим у Техерану и омогућио промјену, рекао је Натанјаху у видео обраћању које преносе израелски медији.

Он је поручио припадницима Иранске револуционарне гарде да су "на нишану", али да ће бити поштеђен свако ко положи оружје и да му се неће ништа догодити.

Обраћајући се иранском народу, Нетанјаху је рекао да се "приближава тренутак истине" и да Израел не покушава да подијели Иран, већ да га ослободи.

Израелски премијер је додао да, на крају, ослобођење Ирана зависи од иранског народа и да ће то донијети мир између Израела и Ирана, као и шире у регији.

Нетанјаху је нагласио да Израел стоји уз друге земље које је Иран напао и да "режим ајатолаха угрожава свијет".

Он је критиковао УН због ћутања док Иранце убија њихово сопствено руководство, као и западне лидере због њихове "слабости" и зато што су напустили ирански народ.

Подијели:

Тагови :

Бењамин Нетанјаху

Израел

Иран

Коментари (2)
Large banner

Прочитајте више

Гори Техеран: Израел погодио складиште нафте, објављен снимак

Свијет

Гори Техеран: Израел погодио складиште нафте, објављен снимак

4 ч

0
Напад-аеродром-Дубаи

Свијет

Рат односи животе у Дубаију: Дио пресретнутог пројектила пао на ауто и убио возача

4 ч

0
Стравичан снимак напада на једну од највећих атракција Дубаија: Дрон се забио у зграду

Свијет

Стравичан снимак напада на једну од највећих атракција Дубаија: Дрон се забио у зграду

5 ч

0
Бењамин Нетанјаху

Свијет

"Колапс иранског режима"; Израел "оптимистичан"

5 ч

2

Више из рубрике

Гори Техеран: Израел погодио складиште нафте, објављен снимак

Свијет

Гори Техеран: Израел погодио складиште нафте, објављен снимак

4 ч

0
Напад-аеродром-Дубаи

Свијет

Рат односи животе у Дубаију: Дио пресретнутог пројектила пао на ауто и убио возача

4 ч

0
Мојтаба Хамнеи, син Алија Хамнеија и нови врховни вођа Ирана

Свијет

Израелци тврде: Син убијеног ајатолаха рањен у нападу

5 ч

0
Стравичан снимак напада на једну од највећих атракција Дубаија: Дрон се забио у зграду

Свијет

Стравичан снимак напада на једну од највећих атракција Дубаија: Дрон се забио у зграду

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

14

Трамп дочекао тијела погинулих Американаца

22

08

Смијењена министарка добила нову функцију

22

01

Новак Ђоковић сазнао са ким игра ако прође Пољака

21

56

Несвакидашњи хаос у Бундеслиги – играчи се тукли, навијачи дивљали

21

50

Нетанјаху: Израел припремио план "са много изненађења"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner