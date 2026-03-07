Logo
Израелци тврде: Син убијеног ајатолаха рањен у нападу

АТВ

07.03.2026

20:10

Мојтаба Хамнеи, син Алија Хамнеија и нови врховни вођа Ирана
Израелски званичници за безбједност вјерују да је Мојтаба Хамнеи, син преминулог врховног вође Ирана ајатолаха Алија Хамнеија, и даље жив након што је био мета ваздушног напада прошле седмице, преноси The Times of Israel.

Према израелској процјени, Мојтаба Хамнеи је рањен у нападу.

Мојтаба се сматра једним од главних кандидата да наслиједи свог оца на мјесту вође Исламске Републике.

(The Times of Israel)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

