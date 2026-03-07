Израелци тврде: Син убијеног ајатолаха рањен у нападу

Аутор:АТВ
Израелски званичници за безбједност вјерују да је Мојтаба Хамнеи, син преминулог врховног вође Ирана ајатолаха Алија Хамнеија, и даље жив након што је био мета ваздушног напада прошле седмице, преноси The Times of Israel.
Према израелској процјени, Мојтаба Хамнеи је рањен у нападу.
Мојтаба се сматра једним од главних кандидата да наслиједи свог оца на мјесту вође Исламске Републике.
