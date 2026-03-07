Logo
Large banner

"Колапс иранског режима"; Израел "оптимистичан"

Извор:

СРНА

07.03.2026

19:54

Коментари:

0
Бењамин Нетанјаху
Фото: Tanjug/AP Photo/Leo Soggea

Израелски премијер Бењамин Нетанјаху сазвао је за вечерас састанак са министром одбране Израелом Кацом и шефовима служби безбједности, рекао је извор израелске телевизије "Канал 12" и додао да је Израел "оптимистичан" у погледу могућности колапса иранског режима.

"Нема рока за кампању. Све док опада цијена коју плаћа домаћи фронт и док нема губитака, Израел и САД настављају пуном снагом", рекао је званичник који је желио да остане анониман.

Он је додао да су припадници иранског режима "свакодневно на удару".

"Унутар режима постоји конфузија и борба за моћ које није било деценијама", рекао је израелски званичник.

Подијели:

Тагови :

Иран

Израел

Бењамин Нетанјаху

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Свијет

ИДФ: Погодили смо кључни командни центар Иранске револуционарне гарде!

1 ч

0
Ајатолах Али Хамнеи

Свијет

Када ће бити изабран нови врховни вођа Ирана

2 ч

0
Откривено колика је штета од злочина Кијева у Донбасу

Свијет

Откривено колика је штета од злочина Кијева у Донбасу

2 ч

0
Ситуација се не смирује: Нови талас напада на Емирате, Бахреин и Израел

Свијет

Ситуација се не смирује: Нови талас напада на Емирате, Бахреин и Израел

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

15

Друга страна славе: Кроз љубав до снова

20

10

Израелци тврде: Син убијеног ајатолаха рањен у нападу

19

59

Стравичан снимак напада на једну од највећих атракција Дубаија: Дрон се забио у зграду

19

54

"Колапс иранског режима"; Израел "оптимистичан"

19

53

Упозорење стручњака: Раст цијене енергената могао би покренути ланчану реакцију

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner