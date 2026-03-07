"Колапс иранског режима"; Израел "оптимистичан"

Извор:
СРНА
07.03.2026
19:54
Коментари:0
Израелски премијер Бењамин Нетанјаху сазвао је за вечерас састанак са министром одбране Израелом Кацом и шефовима служби безбједности, рекао је извор израелске телевизије "Канал 12" и додао да је Израел "оптимистичан" у погледу могућности колапса иранског режима.
"Нема рока за кампању. Све док опада цијена коју плаћа домаћи фронт и док нема губитака, Израел и САД настављају пуном снагом", рекао је званичник који је желио да остане анониман.
Он је додао да су припадници иранског режима "свакодневно на удару".
"Унутар режима постоји конфузија и борба за моћ које није било деценијама", рекао је израелски званичник.
Најновије
Најчитаније
20
15
20
10
19
59
19
54
19
53
Тренутно на програму