Машина од 180.000 евра: Аца Кос показао аутомобил који вози

07.03.2026

20:45

Фото: Printscreen/Youtube

Александар Кос, пријатељ Чеде Јовановића на друштвеним мрежама привукао је пажњу објавом у којој је показао аутомобил који вози.ауто

Кос је постао интересантан јавности откако је започео заједнички живот са политичарем Чедомиром Јовановићем, а често дијели и детаље из свог приватног живота.

Овог пута, похвалио се луксузним аутомобилом марке "Range Rover Sport", у елегантној сивој мат фолији, чија цена може достићи и до 180.000 евра.

На снимцима које је подијелио, аутомобил је приказан из више углова, а посебну пажњу привукле су раскошне фелне.

Ово је Чеда забранио Аци

Обојица су веома активни на Инстаграму, па тако често одговарају на питања својих пратилаца, али и дијеле детаље из њихове свакодневнице.

Једно од питања гласило је:

- Да ли Чеда боље прави слано или посластице? - питао је неко Ацу, на шта је он одговорио:

- И једно и друго прави маестрално. Иако ми брани да једем слатко, али ја ипак једем и једно и друго и уживам - открио је Аца Кос.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Александар Кос ауто

Čeda Jovanović

Александар Кос

