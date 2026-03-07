Машина од 180.000 евра: Аца Кос показао аутомобил који вози

Аутор:АТВ
07.03.2026
20:45
Коментари:0
Александар Кос, пријатељ Чеде Јовановића на друштвеним мрежама привукао је пажњу објавом у којој је показао аутомобил који вози.ауто
Кос је постао интересантан јавности откако је започео заједнички живот са политичарем Чедомиром Јовановићем, а често дијели и детаље из свог приватног живота.
Овог пута, похвалио се луксузним аутомобилом марке "Range Rover Sport", у елегантној сивој мат фолији, чија цена може достићи и до 180.000 евра.
На снимцима које је подијелио, аутомобил је приказан из више углова, а посебну пажњу привукле су раскошне фелне.
Обојица су веома активни на Инстаграму, па тако често одговарају на питања својих пратилаца, али и дијеле детаље из њихове свакодневнице.
Једно од питања гласило је:
- Да ли Чеда боље прави слано или посластице? - питао је неко Ацу, на шта је он одговорио:
- И једно и друго прави маестрално. Иако ми брани да једем слатко, али ја ипак једем и једно и друго и уживам - открио је Аца Кос.
