Logo
Large banner

Хаос у Елити, Анита доживјела нервни слом због Луке, па почела да урла

07.03.2026

18:10

Коментари:

0
Анита Станојловић у Елити
Фото: Youtube/ Zadruga

Анита Станојловић и Лука Вујовић не престају да се свађају. Више никоме није јасно да ли они желе да остану у вези или да се разилазе.

Анита је вриштала на дечка да је излуђује, а све је почело од једног неузвраћеног загрљаја.

-Шта радиш? Ајде, загрли ме...брате, колико си лоша - упитао је Лука.

- Видиш да радим нешто, што ме вучеш? - упитала је Анита.- Ево, ја ћу да радим нешто од овог тренутка сваки дан. Важи, не осјећаш да треба сад да те грлим - рекао је Лука.

- Не осјећам сад потребу. Такмичиш се сад са мном. Ја сам лоше због тебе - рекла је Анита.

- Идем сад у Паб да сједим и тренирам - рекао је Лука.

Лука и Анита

Сцена

Из ријалитија ће изаћи без динара: Лука и Анита кажњени два пута за нед‌јељу дана

- Аха, сад у Паб? Срам да те буде. Излуђујеш ме, човјече! Шта глумиш ти? - упитала је Анита.

Другарица шокирана Анитиним понашањем

Подсјетимо, Тамара се и недавно оглашавала поводом дешавања у ријалитију.

- Анита се већ неко вријеме понаша прилично необично, у сукобу је са многима и упустила се у озбиљне теорије завјере. Нећу јој замјерити нити узети за зло ову исхитрену изјаву.

Најважније ми је да из свега изадје психички и физички здрава и добро све остало ми је мање битно. До краја има још много тога, зато јој желим снагу да издржи све што је у наредном периоду очекује - рекла је Тамара у изјави за поменути медиј.

(телеграф)

Подијели:

Тагови :

Ријалити Елита

Анита Станојловић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Елита 9, ријалити почео

Сцена

Она стиже у Елиту: Овоме се нико није надао

1 седм

0
Асмин кажњен након што је тукао Уроша: Жељко Митровић више не жели да га толерише

Сцена

Асмин кажњен након што је тукао Уроша: Жељко Митровић више не жели да га толерише

2 седм

3
Он је заувек напустио Елиту! Наређено му да ХИТНО напусти имање, Луна Ђогани апеловала да не гласају за њега

Сцена

Он је заувек напустио Елиту! Наређено му да ХИТНО напусти имање, Луна Ђогани апеловала да не гласају за њега

3 седм

0
Зорица Марковић завршила у болници! Пјевачица на кардиологији након изласка из Елите

Сцена

Зорица Марковић завршила у болници! Пјевачица на кардиологији након изласка из Елите

3 седм

0

Више из рубрике

Спавала са најбољим другом бившег дечка: Брутална освета изазвала хаос на мрежама

Сцена

Спавала са најбољим другом бившег дечка: Брутална освета изазвала хаос на мрежама

2 ч

0
Стигао папир из Суда: Ево колико новца су Кулићима дужни Иван Маринковић и Бебица

Сцена

Стигао папир из Суда: Ево колико новца су Кулићима дужни Иван Маринковић и Бебица

4 ч

0
Спавала са 1.000 мушкараца за 12 сати: Бони Блу трудна

Сцена

Спавала са 1.000 мушкараца за 12 сати: Бони Блу трудна

6 ч

0
Ко је бивша вјереница Луке Дончића? Популарна на мрежама, сви хвале њену љепоту

Сцена

Ко је бивша вјереница Луке Дончића? Популарна на мрежама, сви хвале њену љепоту

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

15

Друга страна славе: Кроз љубав до снова

20

10

Израелци тврде: Син убијеног ајатолаха рањен у нападу

19

59

Стравичан снимак напада на једну од највећих атракција Дубаија: Дрон се забио у зграду

19

54

"Колапс иранског режима"; Израел "оптимистичан"

19

53

Упозорење стручњака: Раст цијене енергената могао би покренути ланчану реакцију

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner