Хаос у Елити, Анита доживјела нервни слом због Луке, па почела да урла

Анита Станојловић и Лука Вујовић не престају да се свађају. Више никоме није јасно да ли они желе да остану у вези или да се разилазе.
Анита је вриштала на дечка да је излуђује, а све је почело од једног неузвраћеног загрљаја.
-Шта радиш? Ајде, загрли ме...брате, колико си лоша - упитао је Лука.
- Видиш да радим нешто, што ме вучеш? - упитала је Анита.- Ево, ја ћу да радим нешто од овог тренутка сваки дан. Важи, не осјећаш да треба сад да те грлим - рекао је Лука.
- Не осјећам сад потребу. Такмичиш се сад са мном. Ја сам лоше због тебе - рекла је Анита.
- Идем сад у Паб да сједим и тренирам - рекао је Лука.
Из ријалитија ће изаћи без динара: Лука и Анита кажњени два пута за недјељу дана
- Аха, сад у Паб? Срам да те буде. Излуђујеш ме, човјече! Шта глумиш ти? - упитала је Анита.
Подсјетимо, Тамара се и недавно оглашавала поводом дешавања у ријалитију.
- Анита се већ неко вријеме понаша прилично необично, у сукобу је са многима и упустила се у озбиљне теорије завјере. Нећу јој замјерити нити узети за зло ову исхитрену изјаву.
Најважније ми је да из свега изадје психички и физички здрава и добро све остало ми је мање битно. До краја има још много тога, зато јој желим снагу да издржи све што је у наредном периоду очекује - рекла је Тамара у изјави за поменути медиј.
