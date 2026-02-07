Logo
Large banner

Зорица Марковић завршила у болници! Пјевачица на кардиологији након изласка из Елите

Извор:

Телеграф

07.02.2026

21:11

Коментари:

0
Зорица Марковић завршила у болници! Пјевачица на кардиологији након изласка из Елите

Пјевачица Зорица Марковић недавно је напустила ријалити „Елита 9“, а разлози њеног пријевременог изласка у том тренутку нису били познати јавности.

Сада се Зорица огласила путем Инстаграма и открила да се налази у болници, што је забринуло бројне обожаваоце. Она је смјештена на Одјељењу кардиологије, гдје се захвалила медицинском особљу на пажњи и њези коју јој пружају.

– Неизмјерно хвала особљу и најбољем тиму љекара – поручила је пјевачица, не улазећи у детаље свог здравственог стања.

Подсјетимо, Зорица је и раније имала озбиљне здравствене проблеме са срцем. Крајем 2007. године преживјела је инфаркт и тешку операцију срца, коју је описала као животно угрожавајућу ситуацију.

– Та операција је била толико тешка да су ме фактички два минута дијелила од смрти. Доктор је потрчао ка мени, тим је реаговао муњевитом брзином и спасили су ме. Свјесна сам колико је та ситуација била озбиљна, али мене је Бог неколико пута сачувао – рекла је она својевремено.

Додала је и да вјерује да је управо захваљујући вјери и породици успјела да преброди најтеже тренутке.

– Знам да је Бог увијек са мном и да није дао да одем. То је доказ да сам добар човјек. Знам шта сам све у животу урадила и коме сам помогла. Моји синови јесу велики, али знам колико им значим и зато за њих живим. Борим се и знам да је то што сам ту њима велика ствар – истакла је Марковићева.

Прије уласка у ријалити, Зорица Марковић се похвалила и приватним бизнисом, односно кафаном коју је отворила у приградском насељу Заклопача, гдје је започела и изградњу куће у којој је планирала да живи. Међутим, њеним уласком у „Елиту“, ситуација се у потпуности промијенила.

Недовршени објекат на плацу гдје је започела градњу куће тренутно је напуштен. У близини се налази аутобуска станица, а плац је обрастао коровом, на њему се налазе даске, летве, смеће, па чак и бачена обућа.

Комшиница која живи преко пута плаца открила је да су радови обустављени због Зоричиног уласка у ријалити.

– Јако сам добра са Зорицом и волим је и као човјека и као жену. Нисам је видјела од јесени, од када је ушла у „Елиту“. Она је долазила кад су мајстори радили, све је започето и вјерујем да ће она то завршити. Прошлог љета је била овдје и сигурна сам да ће, кад отопли, наставити радове – рекла је комшиница.

Она је додала да је велики проблем и близина аутобуске станице, због које људи често бацају смеће.

– Чим нисте ту дуже вријеме, све тако изгледа. Надам се да ће, када се све заврши, доћи и уљепшати овај крај – поручила је.

Комшиница је истакла и да јој је драго што је Зорица Марковић купила плац управо у њиховом насељу.

– Добра је Зорица као човјек, нисмо имали неку посебну сарадњу, али немам ништа лоше да кажем. Добра је и као ријалити играч, зна да се одбрани и јако је рјечита. Људи воле њене пјесме, она је жена из народа – закључила је она.

Подијели:

Тагови:

Zorica Marković

elita

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

"Ми смо банду преко Дрине..." Хаос у Сплиту: Торцида брутално извријеђала Црвену Звезду

Фудбал

"Ми смо банду преко Дрине..." Хаос у Сплиту: Торцида брутално извријеђала Црвену Звезду

2 ч

0
Хаос у Милану: Туча демонстраната и полиције, "радио" водени топ и сузавац

Свијет

Хаос у Милану: Туча демонстраната и полиције, "радио" водени топ и сузавац

2 ч

0
Нове информације о повреди Душана Лајовића: Бизарна несрећа

Тенис

Нове информације о повреди Душана Лајовића: Бизарна несрећа

2 ч

0
Шведска депортовала Раифа Терзића, дјечака са посебним потребама

Свијет

Шведска зауставила депортацију дјечака с аутизмом у БиХ: Раиф Терзић остаје са породицом

2 ч

0

Више из рубрике

Мамић пољубио руку Цеци, па му она овако узвратила

Сцена

Мамић пољубио руку Цеци, па му она овако узвратила

4 ч

0
Преминуо чувени басиста Фред Смит

Сцена

Преминуо чувени басиста Фред Смит

4 ч

0
Марија Шерифовић

Сцена

Марија Шерифовић се обратила Милици Тодоровић! У јеку драме јој ово поручила

5 ч

0
На данашњи дан Деа Ђурђевић је имала страшан удес: "Захвална сам Богу"

Сцена

На данашњи дан Деа Ђурђевић је имала страшан удес: "Захвална сам Богу"

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

13

Савић: Српска постаје признат геополитички фактор

22

04

Гувернер Белгородске области био мета украјинског ракетног напада?

21

55

ЦИК БиХ: Разријешени предсједници бирачких одбора у Добоју и њихови замјеници

21

46

Запалило се возило на аутопуту код Сарајева

21

44

Централне вијести АТВ-а, 07.02.2026.

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner