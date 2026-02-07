Зорица Марковић завршила у болници! Пјевачица на кардиологији након изласка из Елите

Извор:
Пјевачица Зорица Марковић недавно је напустила ријалити „Елита 9“, а разлози њеног пријевременог изласка у том тренутку нису били познати јавности.
Сада се Зорица огласила путем Инстаграма и открила да се налази у болници, што је забринуло бројне обожаваоце. Она је смјештена на Одјељењу кардиологије, гдје се захвалила медицинском особљу на пажњи и њези коју јој пружају.
– Неизмјерно хвала особљу и најбољем тиму љекара – поручила је пјевачица, не улазећи у детаље свог здравственог стања.
Подсјетимо, Зорица је и раније имала озбиљне здравствене проблеме са срцем. Крајем 2007. године преживјела је инфаркт и тешку операцију срца, коју је описала као животно угрожавајућу ситуацију.
– Та операција је била толико тешка да су ме фактички два минута дијелила од смрти. Доктор је потрчао ка мени, тим је реаговао муњевитом брзином и спасили су ме. Свјесна сам колико је та ситуација била озбиљна, али мене је Бог неколико пута сачувао – рекла је она својевремено.
Додала је и да вјерује да је управо захваљујући вјери и породици успјела да преброди најтеже тренутке.
– Знам да је Бог увијек са мном и да није дао да одем. То је доказ да сам добар човјек. Знам шта сам све у животу урадила и коме сам помогла. Моји синови јесу велики, али знам колико им значим и зато за њих живим. Борим се и знам да је то што сам ту њима велика ствар – истакла је Марковићева.
Прије уласка у ријалити, Зорица Марковић се похвалила и приватним бизнисом, односно кафаном коју је отворила у приградском насељу Заклопача, гдје је започела и изградњу куће у којој је планирала да живи. Међутим, њеним уласком у „Елиту“, ситуација се у потпуности промијенила.
Недовршени објекат на плацу гдје је започела градњу куће тренутно је напуштен. У близини се налази аутобуска станица, а плац је обрастао коровом, на њему се налазе даске, летве, смеће, па чак и бачена обућа.
Комшиница која живи преко пута плаца открила је да су радови обустављени због Зоричиног уласка у ријалити.
– Јако сам добра са Зорицом и волим је и као човјека и као жену. Нисам је видјела од јесени, од када је ушла у „Елиту“. Она је долазила кад су мајстори радили, све је започето и вјерујем да ће она то завршити. Прошлог љета је била овдје и сигурна сам да ће, кад отопли, наставити радове – рекла је комшиница.
Она је додала да је велики проблем и близина аутобуске станице, због које људи често бацају смеће.
– Чим нисте ту дуже вријеме, све тако изгледа. Надам се да ће, када се све заврши, доћи и уљепшати овај крај – поручила је.
Комшиница је истакла и да јој је драго што је Зорица Марковић купила плац управо у њиховом насељу.
– Добра је Зорица као човјек, нисмо имали неку посебну сарадњу, али немам ништа лоше да кажем. Добра је и као ријалити играч, зна да се одбрани и јако је рјечита. Људи воле њене пјесме, она је жена из народа – закључила је она.
