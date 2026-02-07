Logo
Шведска зауставила депортацију дјечака с аутизмом у БиХ: Раиф Терзић остаје са породицом

Извор:

Агенције

07.02.2026

20:37

Коментари:

0
Шведска депортовала Раифа Терзића, дјечака са посебним потребама
Фото: Index

Раиф Терзић, четворогодишњи дјечак са аутизмом и поремећајем говора, који је рођен у Шведској, требало је да буде депортован у Босну и Херцеговину. Међутим, шведска Миграциона управа у петак, 6. фебруара, одлучила је да депортација није примјерена и одобрила му привремену боравишну дозволу на 13 мјесеци, уз могућност продужења.

Одлука је донесена након што су власти утврдиле да би раздвајање од родитеља имало негативан утицај на Раифов развој.

Препрека за држављанство

Раиф је рођен 2021. године у Малмеу, док његови родитељи Харис и Никол нису имали шведско држављанство, па га ни он није аутоматски могао добити. Његов старији брат Амар, који је двије године старији, рођењем је стекао шведско држављанство, док је Раиф био особа без држављанства. Родитељи су касније затражили босанскохерцеговачки пасош за Раифа, по оцу, како би могао остати у Шведској и наставити живот са породицом.

Миграциона управа је навела да постоји значајна повезаност између Раифа и његових родитеља, као и да његово здравствено стање и посебне потребе захтијевају сталну бригу и подршку. Шведски љекари и терапеути упозорили су да би раздвајање од родитеља било штетно по његов развој, због чега је депортација оцијењена као непропорционална мјера.

Претходно су власти у Шведској сматрале да „нема препрека да породица напусти земљу док чека одобрење боравишне дозволе за Раифа“. Међутим, нови преглед ситуације и притисак јавности и медија довели су до промјене одлуке.

Шведски закон о држављанству

Портпарол Миграционе управе Јеспер Тенгрот објаснио је да, по шведским законима, дјете рођено у Шведској не добија аутоматски држављанство ако родитељи нису држављани земље. Родитељи морају најприје обезбиједити друго држављанство за дијете прије него што могу затражити шведску боравишну дозволу.

Мајка: „Коначно можемо да одахнемо“

Раифова мајка Никол изјавила је да је одлука Миграционе управе велико олакшање за породицу и додала да је цијели случај био дуг и стресан.

– Осјећај је сјајан! Плакала сам када су нас позвали из управе. Коначно можемо да одахнемо – рекла је она.

Малишан, како додаје, није био ни свјестан кроз шта је све прошао у бирократској заврзлами која је трајала годинама.

Ово значи да Раиф и његова породица могу остати заједно у Шведској и да ће малишан наставити живот у окружењу које му пружа сигурност и континуитет потребан за његов развој.

Тагови:

deportacija

Раиф Терзић

Шведска

Коментари (0)
