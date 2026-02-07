Шведска зауставила депортацију дјечака с аутизмом у БиХ: Раиф Терзић остаје са породицом

Извор:
07.02.2026
20:37
Раиф Терзић, четворогодишњи дјечак са аутизмом и поремећајем говора, који је рођен у Шведској, требало је да буде депортован у Босну и Херцеговину. Међутим, шведска Миграциона управа у петак, 6. фебруара, одлучила је да депортација није примјерена и одобрила му привремену боравишну дозволу на 13 мјесеци, уз могућност продужења.
Одлука је донесена након што су власти утврдиле да би раздвајање од родитеља имало негативан утицај на Раифов развој.
Раиф је рођен 2021. године у Малмеу, док његови родитељи Харис и Никол нису имали шведско држављанство, па га ни он није аутоматски могао добити. Његов старији брат Амар, који је двије године старији, рођењем је стекао шведско држављанство, док је Раиф био особа без држављанства. Родитељи су касније затражили босанскохерцеговачки пасош за Раифа, по оцу, како би могао остати у Шведској и наставити живот са породицом.
Миграциона управа је навела да постоји значајна повезаност између Раифа и његових родитеља, као и да његово здравствено стање и посебне потребе захтијевају сталну бригу и подршку. Шведски љекари и терапеути упозорили су да би раздвајање од родитеља било штетно по његов развој, због чега је депортација оцијењена као непропорционална мјера.
Nakon što je TRT Balkan uradio priču, Raifu je danas stigla sretna vijest da je dobio boravišnu dozvolu.— TRT Balkan BHSC (@TRTBalkanBHSC) February 6, 2026
Četverogodišnji Raif Terzić, dječak s autizmom, rođen je u Malmeu i cijeli svoj život proveo je u Švedskoj. Iako Raifov otac i brat, koji se rodio dvije godine nakon njega,… pic.twitter.com/kjw0MFb7li
Претходно су власти у Шведској сматрале да „нема препрека да породица напусти земљу док чека одобрење боравишне дозволе за Раифа“. Међутим, нови преглед ситуације и притисак јавности и медија довели су до промјене одлуке.
Портпарол Миграционе управе Јеспер Тенгрот објаснио је да, по шведским законима, дјете рођено у Шведској не добија аутоматски држављанство ако родитељи нису држављани земље. Родитељи морају најприје обезбиједити друго држављанство за дијете прије него што могу затражити шведску боравишну дозволу.
Раифова мајка Никол изјавила је да је одлука Миграционе управе велико олакшање за породицу и додала да је цијели случај био дуг и стресан.
– Осјећај је сјајан! Плакала сам када су нас позвали из управе. Коначно можемо да одахнемо – рекла је она.
Малишан, како додаје, није био ни свјестан кроз шта је све прошао у бирократској заврзлами која је трајала годинама.
Ово значи да Раиф и његова породица могу остати заједно у Шведској и да ће малишан наставити живот у окружењу које му пружа сигурност и континуитет потребан за његов развој.
