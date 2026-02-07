БМВ повлачи више од 87.000 возила због ризика од пожара

Извор:
Спутник Србија
07.02.2026
20:03
Коментари:0
Компаније „Бе-Ем-Ве“ објавила је опозив 87.394 возила у САД због могућег прегревања стартера мотора, саопштила је данас Национална администрација за безбедност саобраћаја на аутопутевима САД.
Како је навела ова организација, постоји опасност да прегревање може да изазове пожар преноси Ројтерс.
Компанија ће бесплатно заменити стартер мотора, наведено је у саопштењу регулатора.
