БМВ повлачи више од 87.000 возила због ризика од пожара

Извор:

Спутник Србија

07.02.2026

20:03

БМВ повлачи више од 87.000 возила због ризика од пожара
Фото: Pexels

Компаније „Бе-Ем-Ве“ објавила је опозив 87.394 возила у САД због могућег прегревања стартера мотора, саопштила је данас Национална администрација за безбедност саобраћаја на аутопутевима САД.

Како је навела ова организација, постоји опасност да прегревање може да изазове пожар преноси Ројтерс.

Компанија ће бесплатно заменити стартер мотора, наведено је у саопштењу регулатора.

(спутник србија)

