Геније Циго из Бијелог Поља својим рукама направио мерцедес

АТВ

05.02.2026

09:53

Циго ручно направио мерцедес
Фото: Screenshot / YouTube

Владан Цвијовић звани Циго из Бијелог Поља успио је да са само 9 ручних алата у својој радионици направи аутомобил моћног немачког ауто-гиганта мерцедеса.

"Једина копија, боља од оригинала и трајаће вјечно јер је цијела каросерија комплетно израђена од инокса! Мотор је оригиналан - 300 турбо", каже Владан додајући да је шкољка направљена ручно са 9 ручних алата - буквално је све, до посљедњег милиметра, направљено само рукама!

"Дуго времена се ово ради јер се не ради нон-стоп, а ради се кад се има воље... Циљ је био да се покаже ниво мајсторлука...", прича он.

Власник и наручилац овог јединственог мерцедеса живи и ради у Луксембургу, а поријеклом је из оближњих крајева - општина Петница, село Трпези.

"Ето испунила му се жеља да има Г класу коју нема нико а ово је јединствен примјерак у свијету јер је први у свијету да је ово ручни рад, и гарантујем да ниједан милиметар лима овдје није урадила никаква машина већ само руке...", прича Циго.

Он каже и да му синови нису ту али да је њему важно да су овај занат испекли, а он је, вели, од малих ногу учио од покојног оца. Додаје и да је његов стриц Радош својевремено био најбољи ауто-лимар у Европи, ког је наслиједио син Милан.

Владану, званом Циго, највећа су љубав уникати и олдтајмери.

Владан већ сад има силне наруџбине, посебно кад је ријеч о олдтајмерима или возилима чији наручиоци желе да буду посебна и да их нема нико други...

Вели и да је Бијело Поље одувијек био град врсних мајстора и занатлија, али да када је ријеч о генерацијама које долазе додаје да није задовољан...

"Не долазе више ђаци, нико неће да учи, имаћемо проблем за коју годину, а могао бих за пола године-годину да га научим да ме по знању прескочи, све ово што знам, вели Владан који више воли старе аутомобиле попут фиће, пеглице, бубе, него ове сад нове", наставља Циго.

Кад је ријеч о мерцедесу који ручно прави, каже да пухови иначе имају проблем са ауто-лимаријом који овдје неће постојати јер је све нерђајући челик.

"Сам власник није захтјеван и не жели да га фарба већ ће само бити испјескарен и неће бити овако сјајан већ мат. Звали су ме већ људи из Мерцедеса, хоће да дођу на љето, није им јасно како...", каже Владан, преноси "РТЦГ".

