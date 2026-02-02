Возачима се савјетује да у фебруару обавезно један предмет држе у аутомобилу

02.02.2026
11:42
Коментари:0
У фебруару се обично очекује хладније и влажније вријеме уз честе кише, а понегдје и снијег у континенталним и планинским предјелима. Због свега тога јасно је да квар возила током зиме може постати и озбиљна пријетња сигурности. У хладним условима помоћ на цести често долази спорије, а возачи могу сатима чекати у неповољним временским приликама
Британска путна служба National Highways апелује на возаче да у аутомобилу током зиме држе торбу с основним потрепштинама. Циљ је, поручују, остати “што сигурнији” у случају несреће или квара возила.
Наука и технологија
АИ асистенти имају сопствену друштвену мрежу
У торби би се требали налазити уобичајени зимски додаци попут стругача за лед, топле одјеће и основне опреме, али стручњаци истичу и један мање очекиван, али веома важан предмет.
Осим заштите од снијега и леда, возачима се савјетује да увијек имају и сунчане наочаре. Ниско зимско сунце може озбиљно смањити видљивост и повећати ризик од саобраћајних несрећа, особито у јутарњим и послијеподневним часовима.
Фудбал
Црвена звезда престигла загребачки Динамо
“Вриједи имати основну зимску опрему у аутомобилу, нарочито ако су најављени екстремни временски услови”, поручују из National Highwaysa.
Најновије
Најчитаније
19
22
19
17
19
14
19
09
19
02
Тренутно на програму