Возачки испит гура кандидате у очај: Све више покушаја преваре

Извор:

Б92

31.01.2026

11:31

Коментари:

0
Фото: Unsplash

Возачки испит у Великој Британији постао је толико захтијеван, а листе чекања толико дуге, да се хиљаде кандидата окрећу преварама само да би дошли до дозволе.

Званични подаци британске Агенције за стандарде вожње (ДВСА) показују да је у прошлој години закључно са септембром забележено готово 2.900 покушаја варања у Енглеској, Шкотској и Велсу – чак 47 одсто више него годину дана раније.

Кандидати у Британији морају да положе теоријски и практични испит, а пад на било ком значи ново чекање од неколико мјесеци. Тренутно просечно чекање износи око 22 недјеље, што ствара огроман притисак.

Најчешћи облици преваре укључују коришћење Bluetooth слушалица повезаних са скривеним телефонима, преко којих друга особа диктира тачне одговоре током теоријског теста. Више од 1.100 случајева забиљежено је управо на овај начин.

У преко 1.000 случајева кандидати су послали "замјену" да полаже теоријски испит умјесто њих, док је готово 650 покушаја забиљежено и на практичним испитима.

Судови у Британији наводе да се за једно "полагање" у туђе име плаћа и до 2.000 фунти, због чега се неки преваранти тим послом баве више пута. Један од познатијих случајева је мушкарац из Бирмингема који је 12 пута полагао у туђе име и због тога добио затворску казну.

Стручњаци упозоравају да је проблем озбиљан јер возачи који добију дозволу без знања и вјештина представљају директну опасност у саобраћају. Иако су контроле пооштрене, власти признају да се не зна колико је превара прошло неоткривено.

Главни узрок раста проблема су огромне гужве. Пандемија, мањак испитивача и злоупотреба система заказивања довели су до тога да британска влада процјењује да ће заостатак бити решен тек крајем 2027. године – а многи кандидати не желе толико дуго да чекају, преноси Б92.

Возачки испит

prevare

Велика Британија

