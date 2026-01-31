Logo
Идентификовани осумњичени за вандализам на "Аквани"

Извор:

АТВ

31.01.2026

11:21

Коментари:

1
Идентификовани осумњичени за вандализам на "Аквани"
Фото: Printscreen/Facebook/Grad Banja Luka

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука су, предузимањем истражних мјера и радњи, идентификовали два малољетника која се доводе у везу са оштећењем инвентара дјечијег рекреативног парка "Аквана".

Подсјетимо, у суботу, 24. јануара, водени парк "Аквана" у Бањалуци поново се нашао на мети вандала, а случај је надлежној полицијској станици пријављен 26. јануара, када је утврђено да су непозната лица оштетила наведени дјечији парк.

"О наведеном је одмах обавијештен дежурни тужилац за малољетнике Окружног јавног тужилаштва Бањалука, који се изјаснио да се ради о кривичном дјелу 'Оштећење и одузимање туђе ствари", саопштено је из Полицијске управе Бањалука.

Све даље мјере и радње предузимају се под надзором Окружног јавног тужилаштва Бањалука.

