Маскиран покуцао на врата, па потегао пиштољ: Полиција открила један детаљ

Београдска полиција интензивно ради на расвјетљивању инцидента који се догодио у четвртак у насељу Чукарица, када је двадесетшестогодишњи Д. С. пријавио покушај напада испред свог стана.
Према информацијама до којих смо дошли, Д. С. позвао је полицију тврдећи да му је на врата стана позвонио непознати, маскирани мушкарац. Према његовим ријечима, чим је отворио врата, нападач је извукао пиштољ и испалио хитац у његовом правцу.
Срећом, младић у овом инциденту није повријеђен, а нападач је одмах побјегао у непознатом правцу.
Инспектори који су изашли на увиђај пронашли су пројектил који је одмах послат на вјештачење. Први резултати истраге указују на специфичне околности.
"Сумња се да хитац није испаљен из бојевог оружја, већ из гасног пиштоља. Истражитељи проверавају да ли је намјера била да се Д. С. само застраши, или су детаљи пријаве можда другачији од онога што се заиста догодило", објашњава саговорник.
Занимљиво је да Д. С. није непознат органима реда. Он је раније привођен због више кривичних дјела, што отвара питање да ли је овај напад последица неких нерашчишћених рачуна из прошлости.
О цијелом случају обавјештено је надлежно тужилаштво, а даља истрага и вјештачење материјалних доказа потврдиће истинитост приче коју је младић испричао полицији, преноси Телеграф.
