Базен смрти усисао дјечака, обдукција показала шокантне детаље

Извор:

Информер

30.01.2026

17:20

Базен смрти усисао дјечака, обдукција показала шокантне детаље
Фото: Pixabay

У наставку суђења поводом утапања дјечака у базену хотела на Златибору, пред судом су изнијете потресне чињенице, да је дијете имало подливе и повреде по тијелу, као и да на дну базена није постојала заштитна решетка, због чега је дјечака практично усисала вакум пумпа.

У Вишем суду у Ужицу настављено је суђење Горану Аврамавићу (67) из Ужица, Николи Смиљанићу (49) из Ужица и Весни Кричка, које оптужница терети да су одговорни за смрт дјечака В.И. (6) из Београда у базену једног хотела на Златибору.

Подсјећамо, дјечак В.И. (6) се утопио у базену у хотелу Конак на Златибор 1. октобра 2024. године, око 21 час. Ова страшна трагедија се догодила у дечијем базену чија је дубина 24 центиметара и када га је у једном моменту за дно базена "приковала" вакум пумпа. У пратњи дјечака је била његова бака Ј.И., која је тада била на другом крају базена. Повике жене су чули присутни у базену за одрасле, који су одмах притрчали и покушали да изваде дијете и једва га одвојили од дна базена. Одмах је дошла и хитна помоћ, али, на жалост, могли су само да констатују смрт дјетета.

У то време на базену нису били спасиоци, а обдукција је потврдила да је смрт дјечака наступила усљед утапања.

Дел Потро позвао Ђоковића усред интервјуа

Тенис

Ђоковић добио позив усред интервјуа: Брате, велики си

До сада је одржано више рочишта. На данашњем претресу браниоци оптужених и стручни сарадници постављали су питања вјештацима медицинске и грађевинске струке. Оно што је чињеница да је дете имало три подлива на челу, повреде на спољном дијелу трбуха и да је смрт наступила услед утапања, као и да није било решетке у базену.

Оптужена Весна Кричка је била неколико пута одсутна са рочишта због болести. Данас на суђењу се појавила, а на питање судије да ли може да присуствује суђењу рекла је да може да присуствује суђењу, али уколико буде имала јаке болове, она ће изаћи. И један од њених бранилаца је рекао да је пре суђења попила таблету против болова, јер има јаке болове.

Одбрана је тражила да се саслушају дјед и баба утопљеног дјечака, преноси Информер.

