Бањалучанину одређен притвор због покушаја убиства пред пекаром

30.01.2026
13:16
Коментари:0
Окружни суд у Бањалуци одредио је једномјесечни притвор Сергеју Унчанину (25) из Бањалуке, осумњиченом за покушај тешког убиства М.Д. и К.Д. испред пекаре у центру града.
Осим за покушај тешког убиства Унчанин је осумњичен и за недозвољено ношење и посједовање оружја.
”Према овом рјешењу суда притвор може трајати до 27. фебруара”, саопштио је Окружни суд.
Притвор је одређен због бојазни да ће боравком на слободи осумњичени ометати кривични поступак утицајем на свједоке, те због постојања нарочитих околности које оправдавају бојазан да ће поновити кривично дјело.
Подсјетимо, Унчанину се на терет ставља да је 27. јануара 2026. године око 00.30 часова у Гајевој улици након вербалног и физичког сукоба са оштећеним М.Д. и К.Д. испалио више хитаца према њима. Срећом није их погодио, а након пуцњаве Унчанин је претучен због чега му је указана помоћ у УКЦ Републике Српске.
Најновије
Најчитаније
22
09
21
57
21
52
21
41
21
27
Тренутно на програму