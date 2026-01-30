Logo
Након свадбе летвама и бибером спрејом напали породицу: Требињцима потврђена оптужница

Огњен Матавуљ

30.01.2026

12:41

Окружно јавно тужилаштво у Требињу подигло је оптужницу против тројице Требињаца који су, након свадбеног весеља, провалили у кућу породице Раде Сушића у требињском насељу Бањевци и напали њега, супругу и дјецу.

Оптужени су Саша Шебек (48), његов син Милан Шебек (27) и Жељко Вујевић (38). Њима се на терет ставља да су починили кривична дјела насилничко понашање, оштећење и одузимање туђе ствари и нарушавање неповредивости стана. Саша је оптужен и за крађу, јер је током напада од Радине супруге Наташе Сушић одузео мобилни телефон ”редми” који је код њега пронађен приликом хапшења.

Свадбено весеље, пуцњава и расправа

Све се одиграло 29. јула 2024. године, о чему је АТВ детаљно писао. Критични дан Саша је женио сина Милана у свадбеном салону ”Афродита” који се налази у близини куће Сушића. Током славља пред салоном се наводно пуцало из ватреног оружја што је Сушић пријавио полицији и то је довело до расправе.

trebinje tuca

Хроника

Узнемирујуће: Претукли породицу након свадбе, нису поштедјели ни дјецу!

”Након вербалне расправе око пријаве пуцњаве из ватреног оружја која се десила испред свадбеног салона Афродита, оптужени су дошли до Сушићеве куће. Уз галаму и повике: ”Изађи ј... ти мајку” почели су лупати ногама и летвама на улазна врата, те бацати камење ошетивши ролетну на спаваћој соби у којој су спавала два Сушићева сина, као и стакло на улазним вратима”, наводи се у оптужници.

trebinje tuca1
trebinje tuca1

Били наоружани летвама и бибер спрејом

Галама и бука је пробудила троје малољетне дјеце и изазвало им осјећај страха и угрожености. Оптужени су у једном тренутку развалили узлазна врата и ушли у ходник, држећи у рукама летве, док је Вујевић имао бибер спреј.

trebinje tuca

Хроника

Шебек: Сушић је кљештима у главу ударио мог сина, а онда се закључао у кућу

”Сва тројица су физички напали Сушића, ударајући га палицама, ногама и шакама по глави, стокаму, леђима и ногама. Цијело вријеме су галамили, говорећи да ће их све побити. Вујевић их је попрскао бибер спрејом због чега су Сушићу засузиле очи, док је Наташа вриштала и дозивала упомоћ, говорећи им да престану и покушавајући помоћи супругу да истјера осумњичене”, наводи се у оптужници.

Једно дијете повријеђено, друго се сакрило под кревет, треће повраћало

Појашњава се да је Наташа тада задобила неколико удараца по тијелу. Њен син је (2012) задобио је ударац у руку, ћерка (2018) се због страха сакрила у соби испод кревета, а други син (2016) је почео повраћати.

”Сушић је успио изаћи испред куће и ући у двориште комшије, тражећи помоћ, док су га осумњичени цијели вријеме ударали палицама по тијелу. Задобил је лаке повреде у виду раздеротивна на глави, које су му ушивене, огуљотине трбуха и подлактица. Убрзо је дошла патрола полиције која је ухапсила Сашу и Милана Шебека, док је Вујевић побјегао аутомобилом ”BMW” и накнадно је ухапшен”, наводи се у оптужници, коју је потврдио Основни суд у Требињу.

policija rs1

Хроника

Хаос у Требињу: Провалили у кућу и напали станаре

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

