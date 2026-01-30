Након свадбе летвама и бибером спрејом напали породицу: Требињцима потврђена оптужница

Аутор:Огњен Матавуљ
30.01.2026
12:41
Коментари:0
Окружно јавно тужилаштво у Требињу подигло је оптужницу против тројице Требињаца који су, након свадбеног весеља, провалили у кућу породице Раде Сушића у требињском насељу Бањевци и напали њега, супругу и дјецу.
Оптужени су Саша Шебек (48), његов син Милан Шебек (27) и Жељко Вујевић (38). Њима се на терет ставља да су починили кривична дјела насилничко понашање, оштећење и одузимање туђе ствари и нарушавање неповредивости стана. Саша је оптужен и за крађу, јер је током напада од Радине супруге Наташе Сушић одузео мобилни телефон ”редми” који је код њега пронађен приликом хапшења.
Све се одиграло 29. јула 2024. године, о чему је АТВ детаљно писао. Критични дан Саша је женио сина Милана у свадбеном салону ”Афродита” који се налази у близини куће Сушића. Током славља пред салоном се наводно пуцало из ватреног оружја што је Сушић пријавио полицији и то је довело до расправе.
”Након вербалне расправе око пријаве пуцњаве из ватреног оружја која се десила испред свадбеног салона Афродита, оптужени су дошли до Сушићеве куће. Уз галаму и повике: ”Изађи ј... ти мајку” почели су лупати ногама и летвама на улазна врата, те бацати камење ошетивши ролетну на спаваћој соби у којој су спавала два Сушићева сина, као и стакло на улазним вратима”, наводи се у оптужници.
Галама и бука је пробудила троје малољетне дјеце и изазвало им осјећај страха и угрожености. Оптужени су у једном тренутку развалили узлазна врата и ушли у ходник, држећи у рукама летве, док је Вујевић имао бибер спреј.
”Сва тројица су физички напали Сушића, ударајући га палицама, ногама и шакама по глави, стокаму, леђима и ногама. Цијело вријеме су галамили, говорећи да ће их све побити. Вујевић их је попрскао бибер спрејом због чега су Сушићу засузиле очи, док је Наташа вриштала и дозивала упомоћ, говорећи им да престану и покушавајући помоћи супругу да истјера осумњичене”, наводи се у оптужници.
Појашњава се да је Наташа тада задобила неколико удараца по тијелу. Њен син је (2012) задобио је ударац у руку, ћерка (2018) се због страха сакрила у соби испод кревета, а други син (2016) је почео повраћати.
”Сушић је успио изаћи испред куће и ући у двориште комшије, тражећи помоћ, док су га осумњичени цијели вријеме ударали палицама по тијелу. Задобил је лаке повреде у виду раздеротивна на глави, које су му ушивене, огуљотине трбуха и подлактица. Убрзо је дошла патрола полиције која је ухапсила Сашу и Милана Шебека, док је Вујевић побјегао аутомобилом ”BMW” и накнадно је ухапшен”, наводи се у оптужници, коју је потврдио Основни суд у Требињу.
