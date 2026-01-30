Ћело и Дада наводили дјевојке из БиХ на проституцију у Њемачкој и Аустрији

Извор:
АТВ
30.01.2026
11:58
Коментари:0
Суд БиХ потврдио је оптужницу против Алдина Кахримана (47) званог Ћело и Дајане Николић (39) зване Дада којом се терете за организовање међународног ланца проституције, тако што су врбовали дјевојке из БиХ и Хрватске за пружање сексуалних услуга у Њемачкој и Аустрији.
Тужилаштво БиХ Кахриману и Николићевој на терет ставља да су починили кривична дјела организовани криминал у вези са међународним навођењем на проституцију.
”Оптужени се терете да су од јануара 2015. до 4. новембра 2016. године, у оквиру групе за организовани криминал, коју је организовао Кахриман, а чији је члан, између осталих, постала и Николић. Споразумно и заједнички су подстицали и наводили више жена, држављанки БиХ и Хрватске, на пружање сексуалних услуга за новац у другим државама”, саопштио је Суд БиХ.
Према оптужници Кахриман је организовао одлазак дјевојака у Њемачку или Аустрију, њихов дочек и смјештај у хотеле и превоз у више градова. Николићева је била задужена за креирање и вођење профила тих дјевојака на интернет-страници за оглашавање сексуалних услуга, комуникацију са потенцијалним клијентима, договарање термина, врсте, трајања и цијене сексуалних услуга, као вођења евиденције.
”Дио остварене зараде дјевојке су лично предавале Кахриману или слале Western Unionom на његово име или на име других лица по његовом налогу, на који начин је остварио имовинску корист у износу од 87.353 КМ, а Николићева и остали чланови групе у неутврђеном износу”, наводи се у оптужници.
Најновије
Најчитаније
22
09
21
57
21
52
21
41
21
27
Тренутно на програму