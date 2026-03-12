Цијена нафте поново скочила, прелази "психолошку границу"

Цијене нафте су преко ноћи поново скочиле преко 100 долара по барелу, три дана након што су достигле четворогодишњи максимум, док рат САД и Израела са Ираном наставља да има историјски утицај на глобалне залихе горива, преноси Си-Ен-Ен.

До скока је дошло упркос томе што су се земље чланице Међународне агенције за енергију усагласиле да на светско тржиште пусте рекордних 400 милиона барела нафте.

Брент сирова нафта, глобална референтна нафта, кретала се око 100 долара по барелу касно у сриједу, што је повећање од 8,7 одсто за тај дан.

Трамп о цијенама нафте

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да очекује да ће након раста, цијене нафте пасти када се заврши рат у Ирану.

Трамп је рекао да ће цијене нафте бити "високе неко вријеме", али да ће пасти када се све заврши, и да ће чак бити ниже него прије, преноси BBC.

"Дакле, ако будемо имали мало више цијене нафте неко вријеме, чим се ово заврши, те цијене ће пасти. Вјерујем да ће бити ниже него чак и прије", казао је Трамп.