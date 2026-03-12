Logo
МУП Српске послао обавјештење грађанима

Аутор:

АТВ

12.03.2026

08:19

Фото: МУП РС

На војном полигону Мањача данас ће бити одржане теренске вјежбе, а грађани немају разлога за узнемиреност, саопштено је из МУП-а Републике Српске.

"Министарство унутрашњих послова Републике Српске обавјештава грађане да ће се 12.03.2026. године и 13.03.2026. године у времену од 07,30 до 15,30 часова на војном полигону Мањача, реализовати теренске вјежбе.

Наведене вјежбе би могле привући пажњу грађана који се нађу у близини наведене локације, па се у вези с тим грађани обавјештавају да не постоји никаква опасност за случајне пролазнике и да нема разлога за узнемиреност", наводе из МУП-а.

Вјежбе организује Центар за обуку за припаднике Управе за полицијско образовање.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

МУП Републике Српске

vježba

Мањача

