Помен за убијену и страдалу дјецу српског Сарајева

Аутор:АТВ
11.03.2026
20:49
Коментари:0
11-ог марта 1995 године у сарајевском насељу Грбавица, снајпериста је усмртио десетогодишњу Наташу Учур и годину дана старију Милицу Лаловић. Њихове судбине постале су синоним страдања дјеце на подручју Сарајевско-романијске регије. Српска дјеца убијана су и у другим дијеловима Сарајева који су били под Српском контролом. Међу њима и најмлађи, осамнаестомјесечни Милун Тешановић.
"Тридесет и колико година да сам једну пјесму пјевала она би ми досадила, а не што идем од гробља до гробља и плачем. И што сам кости сакупљала и ја и она и сви који смо били изложени свему томе", рекла је Милена Витковић, тетка убијеног Милуна Тешановића.
"Погинула је у насељу, у кући погинула, било их је 25, она је једина настрадала, мајка и сестра су остале живе, ја сам био на линији", рекао је Владо Дивчић, отац настрадале Зорице.
Његовање успомене на њих и на осталу убијену српску дјецу обавеза је свих нас, истакла је директор Основне школе "Свети Сава" у Источном Новом Сарајеву. Ђаке учимо колико је вриједан људски живот и љубав према онима који живе за Републику Српску.
"Ми у школи настојимо да овакво страдање не буде само један датум или једна статистичка бројка, желимо да овим обиљежавањем будемо глас памћења, глас важан за изградњу дјетињства безбрижњег и без прекинутих осмјеха", рекао је Жељка Топалић, директор Основне школе "Свети Сава" у Источном Новом Сарајеву.
Нови животи расту на подручју Источног Сарајева. Република Српска треба да баштини оно за шта су се борили припадници Војске Републике Српске.
Бања Лука
Вукановић, Тривић и Станивуковић - трио који није фантастико
"Све општине у саставу града треба посебно да воде рачуна о култури сјећања, да памте не само ове године, него свих будућих година и зато је овај период важан због обиљежавања 30 година егзодуса Срба", рекао је Бошко Југовић, предсједник Скупштине града Источно Сарајево.
"Очекивали смо да ће правосуђе како БиХ тако и друга правосуђа која су се проглашавала надлежним покренути бар истрагу да се утврди ко је то учинио, нема ни тога", рекао је Бошко Томић, изасланик српског члана Предсједништва БиХ.
На Спомен-обиљежју убијеној дјеци са подручја Српског Сарајева уклесани су стихови пјесника Горана Врачара "Сумрак", посвећени страдалој дјеци. Споменик је подигнут на иницијативу Школског одбора и Организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Источно Сарајево.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
2 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
6 ч0
Друштво
7 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму