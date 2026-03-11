Сутра славимо великог свеца уз један строг обичај: Свако треба да ово испуштује

Аутор:АТВ
11.03.2026
21:24
Коментари:0
Српска православна црква 12. марта обиљежава празник посвећен светитељу који је остао упамћен по снажној вјери и храбрости да брани хришћанска увјерења у тешким временима.
Његов живот био је испуњен одрицањем, духовним подвигом и борбом за очување светих икона, због чега је у православној традицији остао уписан као симбол истрајности и вјере.
Ријеч је о Преподобни Прокопије Декаполит, чији се празник обиљежава у православном календару, а у домовима уз молитву и обичаје.
Преподобни Прокопије потицао је из области познате као Декаполис, подручја око Галилејског мора које је обухватало десет градова. Управо по том крају добио је и надимак Декаполит. Још као млад одлучио је да се посвети монашком животу. Окренуо се аскетском начину живота, проводећи дане у посту, молитви и духовном усавршавању, настојећи да очисти срце и приближи се Богу. Његов животни пут, међутим, није био миран.
У вријеме владавине цара Лав III Исаврјанин, започело је гоњење оних који су поштовали иконе. У том периоду многе светиње су уклањане из цркава, а вјерници који су их бранили били су изложени прогонима.
Друштво
Помен за убијену и страдалу дјецу српског Сарајева
Прокопије је тада отворено устао у одбрану икона, објашњавајући да поштовање икона није исто што и идолопоклонство. Хришћани се, како је говорио, не клањају материји, већ светитељима чији су ликови приказани на иконама. Због таквог става био је ухапшен и изложен тешким мучењима. Хронике наводе да је био затваран, пребијан и сурово кажњаван, али није одустао од своје вјере.
Након смрти цара који је прогонио поштоваоце икона, забране су укинуте, а иконе су поново враћене у цркве. Прокопије се тада вратио у свој манастир и остатак живота провео у молитви и миру. Предање каже да је у дубокој старости преминуо у IX веку, верујући да ће у Царству небеском гледати оне светитеље чије је ликове на иконама поштовао док је био на земљи.
У народној традицији верује се да се на овај дан треба помолити овом светитељу, посебно ако човјека муче сумње, страхови или тешке животне одлуке. Вјерује се да не треба долазити до свађа, расправа или размене било каквих грубих ријечи.
Многи вјерници вјерују да молитва Преподобном Прокопију може донијети унутрашњи мир, помоћи у проналажењу ријешења за проблеме и дати снагу да се истраје на правом путу.
Зато се на овај дан препоручује тиха молитва и тренутак посвећен вјери, уз вјеровање да светитељ помаже свима који му се искрено обрате и затраже помоћ у тешким тренуцима живота.
/Она.рс./
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму