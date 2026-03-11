Logo
Вукановић, Тривић и Станивуковић - трио који није фантастико

Бојан Носовић

11.03.2026

20:05

Станивуковић, Тривић и Вукановић
Овај трио одавно није фантастико. Рат је на свим фронтовима, ових дана посебно на релацији Небојша Вукановић Јелена Тривић. Вукановићу је засметало што га чланови њене странке не доживљавају као кандидата за важне функције. За АТВ најгласнији херцеговачки трибун каже да су Тривић и Станивуковић опет у талу.

"Преко посредника размјењују подршку, видјели смо да најближи сарадници Драшка Станивуковића попут Игора Радојичића предлажу Јелену Тривић. Најближи сарадници Јелене Тривић предлажу Драшка Станивуковића и то госпођа Тривић треба да појасни својим присталицама", рекао је Небојша Вукановић, предсједник Листе за правду и ред.

Јелена Тривић данас не појашњава. Каже да се о кандидатима мора причати на састанку и да је из Народног фронта позив за састанак отишао још 22.02.

"Ми смо позвали на тај разговор и чекамо још одговоре из наших опозиционих других странака са којима имамо сарадњу, нећу улазити у појединачна имена и кандидатуре јер не знам како да се договоримо око кандидатура ако још нисмо сјели", рекла је Јелена Тривић, предсједник Народног фронта.

Саво Минић и Драшко Станивуковић

Република Српска

Ко ради свој посао, а ко гледа у туђе двориште?

"Наравно да није било позива за састанак и ја могу да разговарам са Бранком Бланушом. Мени је битно да Листа за правду и ред и СДС направе договор", рекао је Вукановић.

Први позив очигледно није добро прошао па шефица Народног фронта данас поново пише и позива. Ако нисмо за преговарачким столом шансе за побједу су мале, стоји у саопштењу.

Ова прича Драшку Станивуковићу није уопште битна. О рату у опозицији ће каже када заврши рат на Блиском истоку.

"Када изађемо из кризе која је веома блиска, Блиског истока и када будемо интензивно сједили а већ смо почели ја сам за то да се ми договоримо па онда вама кажемо а све до тада то није моја тема", рекао је Драшко Станивуковић, предсједник ПСС-а.

А управо тема кандидата на предстојећим изборима за опозицију је најболнија и још одавно не камен него стијена спотицања. Небојша Вукановић запикао је фотељу српског члана Предсједништва БиХ, чланови странака које предводе Тривић и Станивуковић ових дана у јавности име Небојше Вукановића ни да помену. Код њега је то изазвало љутњу па је некадашње саборце почастио салвом увреда.

