Једно приведено због смрти брата Дарка Лазића

АТВ

11.03.2026

20:51

0
Погинуо Драган Лазић, брат Дарка Лазића
Фото: Телеграф.рс

В. К. (62), возач "цитроена" у који се мотором закуцао Драган Лазић, приведен је на саслушање.

"Телеграф.рс" је објавио фотографије испред Дома здравља у Владимирцима одакле је В. К. полицијским колима одвезен даље.

Дарко Лазић с мајком

Србија

Мајка Дарка Лазића након трагедије изустила само 4 ријечи

Како сазнаје овај портал, њему је претходно извађена крв, како процедура и налаже.

У "цитроену" је била и сувозач М. К. (60) која је хитно пребачена у болницу у Шапцу.

До несреће је дошло када је возач аутомобила "цитроен", В. К. (62), возио из правца Шапца и вршио скретање улијево на споредни пут.

Дарко и Драган Лазић

Србија

Страшно: Ево колико година је имао страдали брат Дарка Лазића

Он је пресјекао пут возачу мотоцикла "Сузуки", њемачких таблица, којим је управљао Драган Лазић (32), који је ишао из смјера Ваљева ка Шапцу.

Драган је током транспорта у Дом здравља у Владимирцима преминуо.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Погинуо брат Дарка Лазића

Брат Дарка Лазића

Дарко Лазић

Драган Лазић

