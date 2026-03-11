Једно приведено због смрти брата Дарка Лазића

Аутор:АТВ
В. К. (62), возач "цитроена" у који се мотором закуцао Драган Лазић, приведен је на саслушање.
"Телеграф.рс" је објавио фотографије испред Дома здравља у Владимирцима одакле је В. К. полицијским колима одвезен даље.
Како сазнаје овај портал, њему је претходно извађена крв, како процедура и налаже.
У "цитроену" је била и сувозач М. К. (60) која је хитно пребачена у болницу у Шапцу.
До несреће је дошло када је возач аутомобила "цитроен", В. К. (62), возио из правца Шапца и вршио скретање улијево на споредни пут.
Он је пресјекао пут возачу мотоцикла "Сузуки", њемачких таблица, којим је управљао Драган Лазић (32), који је ишао из смјера Ваљева ка Шапцу.
Драган је током транспорта у Дом здравља у Владимирцима преминуо.
