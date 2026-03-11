Logo
Страшно: Ево колико година је имао страдали брат Дарка Лазића

АТВ

11.03.2026

19:23

Дарко и Драган Лазић
Фото: Инстаграм

Рођени брат Дарка Лазића, Драган Лазић, страдао је у сриједу, 11. марта, око 17 часова, у саобраћајној несрећи на путу Ваљево-Шабац.

Сваког тренутка појављују се потресни детаљи, а колика је трагедија у питању говори чињеница да је Драган имао свега 32 године.

Живот је изгубио тако што се мотором се закуцао у аутомобил који му је пресекао пут, у којем су биле двије особе, пише "Телеграф".

Подсјетимо, Драган Лазић је био млађи од Дарка (34).

Такође се бавио пјевањем, мада никада није имао жељу да постане дио естраде.

"Не свиђа ми се како данас код нас изгледа оно што се зове шоу-бизнисом. Мислим да мени то не треба. Радим са својим бендом, имам око 80 заказаних наступа у току године, и мени је то довољно", рекао је Драган Лазић раније једном приликом.

