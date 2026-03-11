Камион прегазио бицикл: Незгода у Бањалуци

Аутор:АТВ
11.03.2026
16:20
Коментари:0
Више полицајаца врши увиђај на мјесту удеса код Јелшинграда у Бањалуци, у којем су учествовали камион и бицикл.
Како јављају читаоци “Независних” са лица мјеста, прегажен је бицикл, а недалеко од њега налази се камион.
За сада нема званичних информација да ли има повријеђених у овој саобраћајној незгоди.
Након што се огласи полиција, биће познато више детаља.
Udes u Banjaluci pic.twitter.com/NKR19ex4bP— Nezavisne novine (@NezavisneBL) March 11, 2026
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму