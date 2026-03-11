Logo
Камион прегазио бицикл: Незгода у Бањалуци

АТВ

11.03.2026

16:20

Камион прегазио бицикл
Фото: Screenshot

Више полицајаца врши увиђај на мјесту удеса код Јелшинграда у Бањалуци, у којем су учествовали камион и бицикл.

Како јављају читаоци “Независних” са лица мјеста, прегажен је бицикл, а недалеко од њега налази се камион.

За сада нема званичних информација да ли има повријеђених у овој саобраћајној незгоди.

Након што се огласи полиција, биће познато више детаља.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Бањалука

Saobraćajna nezgoda

