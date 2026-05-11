Приједор домаћин ИТФ турнира: Тенисери у борби за 15 АТП бодова

На тениски турнир „Приједор опен“ пристигли су такмичари са свих страна планете, а кроз квалификационе мечеве да се наслутити да ће борба за трофеј на теренима клуба „Младен Стојановић“ бити неизвјесна до самог краја.
"Баш је супер овдје мени се добро свиђа и да, видјећу како буде све ћу дати од себе. Играћу сад у другом колу квалификације", рекао је Ален Мујакић.
"Ово је мој други турнир на шљаци. На мени је да дам све од себе. Видјећемо за шта ће то бити довољно", каже Лука Касањола.
Тениски меморијал „Младен Стојановић“ траје дуже од пола вијека, а већ деветнаест година се игра под покровитељством АЈТИЕФ-а. Горан Новић, предсједник клуба, каже да су се и овај пут потрудили се сви они који су у Приједор осјећају као код куће. Истиче и вишеструки значај турнира.
Наградни фонд турнира је 15.000 долара, а побједника чека и 15 АТП бодова. Финале дубла је у суботу, а тенисере завршна борба за трофеј очекује дан касније.
