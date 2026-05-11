Logo
Large banner

Приједор домаћин ИТФ турнира: Тенисери у борби за 15 АТП бодова

Аутор:

АТВ
11.05.2026 21:40

Коментари:

0
Приједор домаћин ИТФ турнира: Тенисери у борби за 15 АТП бодова
Фото: ATV

На тениски турнир „Приједор опен“ пристигли су такмичари са свих страна планете, а кроз квалификационе мечеве да се наслутити да ће борба за трофеј на теренима клуба „Младен Стојановић“ бити неизвјесна до самог краја.

"Баш је супер овдје мени се добро свиђа и да, видјећу како буде све ћу дати од себе. Играћу сад у другом колу квалификације", рекао је Ален Мујакић.

"Ово је мој други турнир на шљаци. На мени је да дам све од себе. Видјећемо за шта ће то бити довољно", каже Лука Касањола.

Тениски меморијал „Младен Стојановић“ траје дуже од пола вијека, а већ деветнаест година се игра под покровитељством АЈТИЕФ-а. Горан Новић, предсједник клуба, каже да су се и овај пут потрудили се сви они који су у Приједор осјећају као код куће. Истиче и вишеструки значај турнира.

Наградни фонд турнира је 15.000 долара, а побједника чека и 15 АТП бодова. Финале дубла је у суботу, а тенисере завршна борба за трофеј очекује дан касније.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

тенис

Приједор

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Умро бивши Гренд слем шампион, исписао је историју на Ју-Ес Опену

Тенис

Умро бивши Гренд слем шампион, исписао је историју на Ју-Ес Опену

8 ч

0
Реакције Сабаленке и Циципаса на разбијену вазу

Тенис

Сабаленка занијемила у Риму: Разбијена ваза стара 2.000 година

1 д

0
Сензација већа него са Ђоковићем: Највећи фаворит заустављен

Тенис

Сензација већа него са Ђоковићем: Највећи фаворит заустављен

2 д

0
Ђоковић поражен на старту Рима

Тенис

Емотивна објава Новака Ђоковића: Заувијек

2 д

2

  • Најновије

23

06

Кикс Тотенхема вриједан испадања из лиге

22

48

Харис Џиновић видно нерасположен на наступу: Фанови сматрају да је разлог Мелинина удаја

22

38

ББЦ: Изгледа да ће Додик бити дугорочни побједник

22

30

Из Ирана одговорили Трампу: "Спремни смо на све, биће изненађени"

22

29

Додик о изјави Каје Калас: Не зна да ли је пошла или је дошла

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner