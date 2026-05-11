Борба за фотеље разбила привидно опозиционо јединство

Аутор:Весна Азић
Коментари:0
Покушавали су говорити о јединству, састајали се, преговарали, договарали, неријетко и без присуства медија. И тако све до прве кривине. Јер, иза тих затворених врата појединачно су се тестирале кандидатуре и повлачиле линије лојалности.
Јучерашњем и данашњем састанку ПДП-а и Покрета Сигурна Српска претходило је много игре и манипулације у позадини - јавно је претходио позив Бранислава Бореновића на друштвеним мрежама да ПДП и Покрет Сигурна Српска хитно засједају како би се дефинисале кандидатуре за октобар. Пратила је и подршка Игора Радојичића - такође на друштвеним мрежама.
"Позивам предсједника Станивуковића да што прије закаже састанке Предсједништва и Главног одбора ПДП-а и ПСС-а како би заузели јасне ставове у вези наступа на предстојећим изборима. Пошто су друге партије већ донијеле одлуке о својим кандидатима, свој став требају заузети и званични органи Партије демократског прогреса и Покрета Сигурна Српска чији је ПДП један од најзначајнијих оснивача", навео је Бореновић.
"Слажем се са колегом Бореновићем. Оснивачи ПСС-а, укључујући Независни покрет 'Својим путем', али и Главни одбор Покрета 'Сигурна Српска', требају што прије одржати сједнице и донијети јасне одлуке о кандидатурама за предстојеће изборе. Јединство опозиције јесте важно, али и наши ставови морају бити јасни", додао је Радојичић.
Једни причају о јединству, други већ говоре о уцјенама, притисцима и политичком преузимању СДС-а. У опозицији зато све чешће користе ријеч коју су до јуче избјегавали - издаја. Посебно након спекулација да би повлачење Бранка Блануше у корист Станивуковића могло изазвати потпуни распад унутар СДС-а, странке која већ мјесецима балансира између више озбиљних фракција. Бранко Блануша се, како кажу из СДС-а, ипак, бар за сада, односно до данас познатих ставова неће повући.
"Ја сам им рекао јасно, као члан делегације да је наш став Главном одбора да је Бранко Блануша кандидат за предсједника и тачка! Ми стално из избора у изборе, посљедњих изборних циклуса имамо ситуацију у јавности да се креира јавно мњење на начин СНСД је сада готов. Ове изборе ако изгубе распашће се и слично. Из избора у изборе они расту, а ми слабимо. Ја сада кажем – сљедећи изборни циклус је важан али за опозицију, конкретно за СДС", каже Јовица Радуловић.
"Опозиција посљедњих двадесет година излази на изборе са заједничким кандидатом и “уједињена” и губи, куцнуо је час да у битку идемо разједињени", рекао је Љубиша Петровић, члан Предсједништва СДС-а и градоначелник Бијељине.
Ако је судити по порукама које посљедњих дана долазе из опозиционих редова, борба против СНСД-а полако пада у други план. Борба се, могло би се рећи води унутар саме опозиције. Данашњој сједници ПСС-а претходила је врло отворена објава Бојана Кресојевића.
"Да је Драшко Станивуковић изгубио на пријевременим предсједничким изборима не би добио подршку опозиције да буд кандидат на предсједничким изборима наредних 25 година. Блануша је изгубио на пријевременим изборима у новембру када је Бањалука донијела 15хиљада разлике. Прије Драшковог доласка ни један кандидат за инокосну функцију није остварио разлику већу од 10 хиљада гласова. Драшко је побиједио за градоначелника Бањалуке 2020.године када је Блануша подржао противничког кандидата", рекао је Бојан Кресојевић, посланик ПДП-а у Народној скупштини.
Исте те године, али и годину раније, 2019. Игор Црнадак као један од главних људи у тиму који је, између осталог и предложио Станивуковића за градоначелника града на Врбасу, сада каже да је тих година једини циљ био пораз Игора Радојчића. То би, како и сам каже, био главни корак ка рушењу СНСД-а. Очигледно са младим Станивуковићем и сарадницима Црнадак није успио пронаћи заједнички језик. Даље ће, свакако својим путем. Али не Радојичићевим.
"И ја вас сад питам како ја да код истих тих људи, па нису ови људи из Бањалуке отишли у Бангладеш и доведени неки други људи. То су исти они људи, моје комшије, суграђани.. и ја сад треба да идем код њих и кажем ,,е, сјећате се оног Радојчића што смо га отјерали прије 5 година? Е, он вам је најбоље рјешење да сада води Републику Српску. Па, ја то не могу", каже Игор Црнадак, предсједник новоосноване странке ПДП Република Српска.
Црнадак кроз, могло би се рећи двосмислени твит, након сједнице Предсједништва ПДП-а говори о "лажном складу". Познато је већ да су због трзавица са почетка ове приче одборници ПДП-а "окренули леђа" Радуловићу. Није ту крај. На терену, круже и приче о скупљању потписа и тихом пребројавању лојалних.
"Када неко стално понавља како је код њега све сјајно и складно, како је јак и снажан, одмах знате да нешто не штим. Иако новац може много тога да купи, да буде веома заводљив и примамљив, бити свој човјек и бити слободан, то нема цијену", каже Црнадак.
"Након гостовања Јовице Радуловића у подкасту, данас напрасно одборници ПСС/ПДП по наговору газде напуштају скупштинску већину у Модричи. Такао ће проћи свако ко се супротстави Драшку. Ми из Синдиката смо то видјели када је на правди Бога без посла оставио представника Синдиката. Зло", навео је Божо Марић, предсједник Синдиката радника у јавној управи.
Кандидатуре још нису званично објављене, а рат за фотеље већ је почео. Умјесто борбе против власти, како су је бар до сада представљали, опозиција је отворила унутрашњи фронт. Данашња сједница привукла је много пажње, али најважнија десиће се за два дана. Тада ће о кандидатима засиједати Главни одбор Српске демократске странке.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
4 ч9
Република Српска
8 ч9
Република Српска
9 ч6
Република Српска
10 ч3
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч2
Република Српска
3 ч2
Република Српска
3 ч0
Најновије
23
06
22
48
22
38
22
30
22
29
Тренутно на програму