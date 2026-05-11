Харис Џиновић видно нерасположен на наступу: Фанови сматрају да је разлог Мелинина удаја

11.05.2026 22:48

Фото: Youtube/ screenshot

Харис Џиновић поново је привукао пажњу јавности након једног од својих наступа на којем је дјеловао видно нерасположено и повучено.

Публика је примијетила да је током вечери био мање комуникативан него иначе, што је одмах покренуло гласине о његовом приватном животу.

У више наврата након развода, пјевач је на наступима и јавним догађајима знао показивати знакове туге, што су фанови повезивали с проблемима у приватном животу, пише Кликс.

На друштвеним мрежама појавиле су се тврдње да је сада његово лоше расположење на сцени повезано с новостима из живота бивше супруге, укључујући и њену удају за британског милијардера Џефри Пол Арнолд Деј.

Многи коментаришу како је разлог нерасположења управо Мелина Џиновић, те да Харис и даље пати за њом.

„Види се да овом човјеку није лако након што се Мелина удала“, „Баш ми га је жао“, „Тако се то деси кад ожениш 35 година млађу жену од себе, и то амбициозну“, коментари су на друштвеним мрежама.

С друге стране, његови концерти и даље привлаче велику публику, а професионално наставља одржавати енергичне наступе, упркос повременим емотивним моментима које публика примијети.

Харис Џиновић је већ раније био у фокусу због развода од супруге Мелина Џиновић, а њихов дугогодишњи брак и развод и даље су тема интересовања јавности.

Харис Џиновић

свадба Мелине Џиновић

Мелина Џиновић

удала се Мелина Џиновић

Ђина Џиновић

