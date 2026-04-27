Харис Џиновић: Таквим људима фали даска у глави

27.04.2026 09:37

Вјенчање Мелине Арнолд, раније Галић и јавности познате као Мелине Џиновић, с Џефријем Полом Арнолдом у Кнежевини Монако било је актуелна тема у медијима током претходне седмице.

Мелинин бивши супруг Харис Џиновић није желио то детаљније коментарисати – све до сада.

Музичка звијезда угостила је екипу емисије "Старс специјал", која се емитује нед‌јељом од 17 сати на Курир телевизији, у свом дому, гд‌је је отворено говорио о свему што јавност занима.

Харис је на почетку разговора с новинаркама Љиљаном Станишић и Милицом Станојевић рекао да се осјећа одлично и да ужива у животу више него икад прије, преноси Аваз.

Телефон

Наука и технологија

Превара на ''Иксу'': Не насједајте на ове поруке

"Ја д‌јелујем, како и ви сами кажете, одлично и изврсно. Потпуно нормално, растерећено свега и свачега. Не мислим ни на шта, осим на музику, друштво, пријатеље, неку добру храну и вино", рекао је Џиновић.

Тежина имена

На питање да ли је свјестан тежине свог имена, одговорио је:

"Можда и нисам. Прво, ја нисам скроман човјек, одмах да кажем. Скроман човјек ће попити двије чаше вина, а ја ћу попити двије флаше. То аутоматски није скромност. Кад неко поједе 10 ћевапа, а ја 20, то опет није скромност. Не волим о томе причати, не причам ни с ким о томе, ништа ме не занима. Живим свој живот потпуно нормално и растерећено. Десио се један развод. Људи се разводе широм свијета. Ти на једну, ја на другу страну и довиђења", каже Џиновић.

На питање да ли је вјеровао да ће брак трајати цијели живот, рекао је:

"Вјеровао сам да ћемо остати заједно до краја живота. Вјеровао сам у то јер сам породичан човјек који има неке старинске аршине и погледе, који су апсолутно исправни. Мислим да је породица основна ћелија друштва, која мора да се гради, његује и поштује. Мислио сам и урадио све да то буде заувијек".

Говорећи о вијести да се његова бивша супруга удала, поручио је:

"Да је то смак свијета, ја вас не бих примио овд‌је и пристао на интервју. Лежао бих у соби на бенсединима и инфузијама. Људи, живот иде даље. Идемо на тенис и фудбал".

Јокић и Мекденијелс

Кошарка

Никола Јокић брутално кажњен

Описао је и како му данас изгледају дани:

"Изгледају одлично. Често уђем у кухињу, нешто кухам и припремам. Дођу пријатељи, направимо неко дружење. Мало музике, мало свега. Ту је клавир, тамо су хармоника и гитара. Има свега за прави хедонизам".

Све сам знао и раније

На констатацију да су многи мислили како живи савршен брак, рекао је:

"Да, тако је изгледало. Тако је требало и бити. Међутим, није било. Али кад је било, шта има везе".

На питање зашто је дошло до краха брака, додао је:

"Не знам. То треба питати особу која је све то оставила, као и друге који остављају такве породице и живот. Ја не знам шта им фали. Фали им даска у глави, ето шта им фали"

О свему што је прошао каже да није научио ништа ново:

"Ништа нисам научио. Све сам то знао и раније, ако не на свом, онда на туђим примјерима. Имам доста година и искуства и видио сам и горе ствари. Ово је један обичан развод. Отишла жена, напустила све ово. Иди, па-па, довиђења, ћао".

На крају је рекао да га нико с естраде није звао да пита како је:

"Не. Не треба ми ништа и не треба да ме зову. Нису ме звали никад, што би ме сад звали?"

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Више из рубрике

Неда Украден у споту за пјесму ''Лаванда'' стоји на ливади раширених руку.

Сцена

Откривена тајна о великом хиту Неде Украден

2 ч

0
Џиновић проговорио о Мелини, сину и односу са ћерком

Сцена

Џиновић проговорио о Мелини, сину и односу са ћерком

4 ч

0
Харис Џиновић проговорио о свадби бивше супруге Мелине

Сцена

Харис Џиновић проговорио о свадби бивше супруге Мелине

16 ч

1
Бивша жена Хариса Џиновића Мелина Џиновић

Сцена

Мелина задала болан ударац Харису Џиновићу пред удају за милионера

18 ч

1

  • Најновије

11

43

Близанци умрли држећи се за руке: Тијела пронашао њихов отац

11

36

Нова Тропик маркет адреса - нова прилика за 102 члана тима

11

29

Техеран изнио нови приједлог за споразум са Вашингтоном

11

24

Шесточлана група из Сарајева варала предузећа широм БиХ

11

20

Трагедија пред концерт славне Шакире

