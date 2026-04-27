Харис Џиновић: Таквим људима фали даска у глави

Вјенчање Мелине Арнолд, раније Галић и јавности познате као Мелине Џиновић, с Џефријем Полом Арнолдом у Кнежевини Монако било је актуелна тема у медијима током претходне седмице.
Мелинин бивши супруг Харис Џиновић није желио то детаљније коментарисати – све до сада.
Музичка звијезда угостила је екипу емисије "Старс специјал", која се емитује недјељом од 17 сати на Курир телевизији, у свом дому, гдје је отворено говорио о свему што јавност занима.
Харис је на почетку разговора с новинаркама Љиљаном Станишић и Милицом Станојевић рекао да се осјећа одлично и да ужива у животу више него икад прије, преноси Аваз.
Наука и технологија
Превара на ''Иксу'': Не насједајте на ове поруке
"Ја дјелујем, како и ви сами кажете, одлично и изврсно. Потпуно нормално, растерећено свега и свачега. Не мислим ни на шта, осим на музику, друштво, пријатеље, неку добру храну и вино", рекао је Џиновић.
На питање да ли је свјестан тежине свог имена, одговорио је:
"Можда и нисам. Прво, ја нисам скроман човјек, одмах да кажем. Скроман човјек ће попити двије чаше вина, а ја ћу попити двије флаше. То аутоматски није скромност. Кад неко поједе 10 ћевапа, а ја 20, то опет није скромност. Не волим о томе причати, не причам ни с ким о томе, ништа ме не занима. Живим свој живот потпуно нормално и растерећено. Десио се један развод. Људи се разводе широм свијета. Ти на једну, ја на другу страну и довиђења", каже Џиновић.
На питање да ли је вјеровао да ће брак трајати цијели живот, рекао је:
"Вјеровао сам да ћемо остати заједно до краја живота. Вјеровао сам у то јер сам породичан човјек који има неке старинске аршине и погледе, који су апсолутно исправни. Мислим да је породица основна ћелија друштва, која мора да се гради, његује и поштује. Мислио сам и урадио све да то буде заувијек".
Говорећи о вијести да се његова бивша супруга удала, поручио је:
"Да је то смак свијета, ја вас не бих примио овдје и пристао на интервју. Лежао бих у соби на бенсединима и инфузијама. Људи, живот иде даље. Идемо на тенис и фудбал".
Кошарка
Никола Јокић брутално кажњен
Описао је и како му данас изгледају дани:
"Изгледају одлично. Често уђем у кухињу, нешто кухам и припремам. Дођу пријатељи, направимо неко дружење. Мало музике, мало свега. Ту је клавир, тамо су хармоника и гитара. Има свега за прави хедонизам".
На констатацију да су многи мислили како живи савршен брак, рекао је:
"Да, тако је изгледало. Тако је требало и бити. Међутим, није било. Али кад је било, шта има везе".
На питање зашто је дошло до краха брака, додао је:
"Не знам. То треба питати особу која је све то оставила, као и друге који остављају такве породице и живот. Ја не знам шта им фали. Фали им даска у глави, ето шта им фали"
О свему што је прошао каже да није научио ништа ново:
"Ништа нисам научио. Све сам то знао и раније, ако не на свом, онда на туђим примјерима. Имам доста година и искуства и видио сам и горе ствари. Ово је један обичан развод. Отишла жена, напустила све ово. Иди, па-па, довиђења, ћао".
На крају је рекао да га нико с естраде није звао да пита како је:
"Не. Не треба ми ништа и не треба да ме зову. Нису ме звали никад, што би ме сад звали?"
