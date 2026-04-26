Мелина задала болан ударац Харису Џиновићу пред удају за милионера

Аутор:АТВ
Коментари:1
Бивша жена пјевача Хариса Џиновића, модна дизајнерка Мелина Џиновић, изговорила је судбоносно "да" новом супругу, милионеру Џефрију Полу Арнолду Деју.
Детаљи свадбеног весеља не престају да интригирају јавност.
Како се сазнаје, Мелина Џиновић је цјелокупан догађај пажљиво осмислила, те је свадбену вечеру организовала у близини ресторана у ком је наводно често одлазила са бившим мужем, тврди "Курир".
Гала вечера за 70 одабраних званица одржана је у петак, 17. априла, у престижном ресторану смештеном између Монака и Нице.
Љубав и секс
Оно што цијелој причи даје филмски обрт јесте чињеница да се изабрани локал налази тик уз мјесто које је Мелина Џиновић наводно некада редовно посјећивала са Харисом Џиновићем током њихових романтичних путовања на Азурну обалу.
Да ствар буде још интригантнија, власник ресторана у којем су славили је хрватски угоститељ и Харисов дугогодишњи пријатељ.
Сцена
"Мелина није случајно изабрала баш ту локацију за вечеру својих званица. То је мјесто пуно успомена, али сада добија потпуно ново значење. Овим поступком жељела је да Харису пошаље поруку да и без њега може да обилази мјеста на којима је уживала с њим. Ништа она не ради тек тако. Све је смишљено унапријед. Водила је рачуна баш о сваком детаљу. Па на крају крајева, и за Хариса се удала на исти начин, само у Хрватској. Такође је било интимно на јахти и само за одабране званице", тврди извор за "Курир".
Откад је напустила Србију, Мелину Џиновић није могуће контактирати, те новинари нису успјели да добију њен коментар.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Тренутно на програму