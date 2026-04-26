Мелина у таксију упознала новог мужа: У милионера се заљубила на први поглед

26.04.2026 17:23

Фото: Youtube/ Svetski Radio

Модна креаторка Мелина Галић, бивша супруга Хариса Џиновића, недавно се удала за британског милионера Џефрија Пола Арнолда, а након Монака, славље су наставили у Италији.

Креаторка се након развода од Хариса Џиновића није оглашавала када је ријеч о њеном љубавном животу, те је шира јавност сазнала за њеног вјереника тек када су се заједно појавили на једној модној ревији.

Многи су се питали и како се пар упознао, а њихов први сусрет одиграо се, ни мање ни више него у таксију.

Подсјетимо, након турбулентног развода, Мелина Џиновић је одлучила да свој живот настави у Монаку, а онда је у њен живот ушао Арнолд.

"То је била судбина"

Добро обавијештени извор подијелио је детаље о томе како је Мелина о овом догађају причала блиским пријатељицама:

"То је филмска прича. Мелина је поручила такси да се вози до аеродрома. Не знам куда је летјела, али таксиста је љубазно упитао да ли може да повезе још једног господина. Мало јесте то чудно јер таксиста када узме путника ријетко када вози и другу муштерију. Можда је то била посебна ситуација или судбина. Нешто јесте, али ово је лично Мелина причала својим пријатељицама", прича извор за медије.

С обзиром на то да су приватни возачи и луксузне лимузине стандард за богаташе у Кнежевини, овај такси сусрет заиста представља изузетак. Комуникација је текла природно, а симпатије су се родиле прије него што су стигли на одредиште.

"Размијенили су контакт, након чега су наставили дружење"

Извор детаљно описује како се њихов однос даље развијао и због чега је Мелина "пала" на шармантног Британца:

"Овдје у Монаку истински богати људи ријетко користе такси, али ово је очигледно била нека посебна ситуација или просто судбина. Размијенили су контакт, након чега су наставили дружење. Ето, разговор који је започео сасвим спонтано убрзо је прерастао у нешто више. Већ током вожње међу њима се осјетила посебна енергија. Она му је причала о моди, а он је уживао, када су изашли први пут на вечеру Мелини је све било јасно и ко је он и колико је успјешан. То је било довољно да јој се допадне још више и да јој разлика у годинама не смета", додаје извор за медије.

