Знакови да ваш брак не иде у добром смјеру: Реагујте на вријеме

Аутор:

АТВ
25.04.2026 16:44

Фото: Vera Arsic/Pexels

Ако се осјећате исцрпљено због свог брака, важно је разумјети шта узрокује те осјећаје и како можете радити на њиховом превазилажењу.

Исцрпљујући брак може бити изазован, али разумијевање узрока и активно тражење рјешења може вам помоћи да поново пронађете радост и задовољство у вашем односу. Не заборавите да је одржавање здравих односа процес који захтијева труд и посвећеност од оба партнера.

Ово је неколико главних узрока емоционалне исцрпљености у браку:

Више нисте пријатељи

Супружници у срећном браку су увијек једни другима најбољи пријатељи и главна подршка. Они желе да вијести, биле добре или лоше, као и искуства прво подијеле са својим партнером. Ако сте све причали свом мужу, а сада чешће не говорите или једноставно не желите да са њим подијелите оно што вам се дешава - размислите зашто је то тако.

Упоређујете једно друго са другима

Све више размишљате на начин: "Како је Ленин муж добар, а Светланин је такође секси, а мој ... није." Иако настављате да живите са својим мужем - ово је сигуран знак да сте већ спремни да га напустите. Потребно је да разговарате повјерљиво и покушате да ријешите све без варања.

Не свађате се, али се и не волите

Да, многи парови се не свађају. Ово није само одлика савршеног брака, већ знак да партнери нису заинтересовани једни за друге. Чак и свађа изгледа неприкладно и лијени су за њу. Ово указује на велики раздор који постоји између вас. Разговарајте као одрасли људи и покушајте да нађете најбоље рјешење.

Имате одвојене животе

Када ви и ваш супруг проводите свако вече на рачунарима и то радите мјесецима, и не комуницирате једно са другим, одлазак на спавање у различито вријеме и заборављање важних датума у породици су јасни знаци да брак одавно не функционише. Разговарајте отвореним срцем и покушајте да учините нешто за ваш брак, ако је у оваквој ситуацији уопште могуће нешто поправити.

(Женски магазин)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

