Logo
Large banner

"Све за дјецу и здрав дух": Дружење младих кошаркаша из Дрвара и Бањалуке

Аутор:

АТВ
25.04.2026 16:37

Коментари:

0
Спортско дружење дјеце Кошаркашког клуба Дрвар и Кошаркашког клуба Мах из Бање Луке, Дравар.
Фото: Уступљена фотографија

У Дрвару се данас одржава спортско дружење дјеце Кошаркашког клуба Дрвар и Кошаркашког клуба Мах из Бањалуке, са циљем обнове и јачања кошарке у овој општини, као и подстицања најмлађих на бављење спортом и здравим начином живота.

Догађај је окупио велики број малишана који кроз игру, тренинг и међусобно дружење развијају спортски дух, тимски рад и пријатељства. Организатори истичу да су дјеца у центру свих активности, те наглашавају значај улагања у њихов правилан развој.

Дружење се одржава уз подршку Удружења грађана "Мој Дрвар" из Бањалуке, као и начелнице општине Дрвар Душице Рунић, која континуирано подржава иницијативе усмјерене ка младима и развоју спорта.

Под мантром „Све за дјецу и здрав дух“, из Дрвара се шаље јасна порука о значају спорта као темеља здравог одрастања и будућности локалне заједнице.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

кошарка

Дрвар

Душица Рунић

Бањалука

Коментари (0)
Large banner

