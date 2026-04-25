"Све за дјецу и здрав дух": Дружење младих кошаркаша из Дрвара и Бањалуке

Аутор:АТВ
Коментари:0
У Дрвару се данас одржава спортско дружење дјеце Кошаркашког клуба Дрвар и Кошаркашког клуба Мах из Бањалуке, са циљем обнове и јачања кошарке у овој општини, као и подстицања најмлађих на бављење спортом и здравим начином живота.
Догађај је окупио велики број малишана који кроз игру, тренинг и међусобно дружење развијају спортски дух, тимски рад и пријатељства. Организатори истичу да су дјеца у центру свих активности, те наглашавају значај улагања у њихов правилан развој.
Дружење се одржава уз подршку Удружења грађана "Мој Дрвар" из Бањалуке, као и начелнице општине Дрвар Душице Рунић, која континуирано подржава иницијативе усмјерене ка младима и развоју спорта.
Под мантром „Све за дјецу и здрав дух“, из Дрвара се шаље јасна порука о значају спорта као темеља здравог одрастања и будућности локалне заједнице.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
48 мин0
Економија
54 мин0
Свијет
1 ч0
Друштво
1 ч0
Градови и општине
19 ч0
Градови и општине
21 ч0
Градови и општине
21 ч0
Градови и општине
21 ч0
Најновије
17
17
17
12
17
05
16
59
16
59
Тренутно на програму