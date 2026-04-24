Аџић за АТВ: Данас је дан поноса, достојанства и поштовања

АТВ
24.04.2026 21:26

градоначелник Градишке Зоран Аџић у културном центру Градишка
Фото: АТВ

Данас смо одали почаст онима који су положили своје животе у темеље Градишке и Републике Српске, како бисмо имали прилику да се развијамо и живимо достојанствен живот, рекао је градоначелник Градишке Зоран Аџић за АТВ.

"Данас је дан поноса, достојанства и поштовања. Одали смо почаст онима који су положили своје животе у темеље Градишке и Републике Српске, како бисмо имали прилику да се развијамо и живимо достојанствен живот. Да будемо сигурни да је ово наша Градишка, наша Република Српска. То је наш завјет, наша светиња", рекао је за АТВ Аџић.

Подсјетимо, полагањем вијенаца у Спомен-парку слободе данас је почело обиљежавање Дана града, 24. априла, када је прије 81 годину Градишка ослобођена у Другом свјетском рату.

Градишка данас свечано обиљежава Дан града. У оквиру свечаности уприличен је и пријем за све бивше начелнике и предсједнике Скупштине града.

Данас је отворен и Међународни сајам пољопривреде, туризма, образовања и запошљавања на којем учествује 145 домаћих, али и страних излагача. Такође, одржана је и свечана академија у Културном центру Градишка.

Зоран Аџић

Градишка

свечана академија

полагање вијенаца

Република Српска

Прочитајте више

Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Откривен идентитет страдалог: Огласила се полиција о трагедији код Приједора

2 ч

0
Црни епилог несреће: Извучен аутомобил из Дунава, возачу није било спаса

Свијет

Црни епилог несреће: Извучен аутомобил из Дунава, возачу није било спаса

2 ч

0
Пуцњава у сарајевском ресторану, има рањених

Хроника

Пуцњава у сарајевском ресторану, има рањених

3 ч

0
Полиција Републике Српске увиђај

Хроника

Трагедија код Приједора: Моториста погинуо у судару с трактором

3 ч

0

Више из рубрике

Зидови вртића у изградњи у Теслићу.

Градови и општине

Теслић добија нови вртић: Биће мјеста за још 150 малишана

3 ч

0
Столице различитих боја и столови у вртићу.

Градови и општине

Српска мисли на најмлађе: Два милиона марака за нови вртић у Брањеву

4 ч

0
Поводом дана града отворен четврти међународни сајам "Градишка 2026"

Градови и општине

Поводом дана града отворен четврти међународни сајам "Градишка 2026"

4 ч

0
Недељко Перишић директор ХЕ на Дрини

Градови и општине

Директор ХЕ на Дрини: Дезинформације имају за циљ да зауставе подршку удружењима

15 ч

0

  • Најновије

23

08

Отровао се Марин Чилић, отказан меч

23

05

Путин добио упозорење: Чека те 1917. година

22

58

Просјечна плата им је око 7.000 евра и траже раднике

22

52

И то је могуће: БиХ проглашена најпопуларнијом у Европи

22

49

Спремите се за спектакл: Ево како изгледа распоред за плеј-оф Евролиге

