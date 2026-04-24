Аџић за АТВ: Данас је дан поноса, достојанства и поштовања

Аутор:АТВ
"Данас је дан поноса, достојанства и поштовања. Одали смо почаст онима који су положили своје животе у темеље Градишке и Републике Српске, како бисмо имали прилику да се развијамо и живимо достојанствен живот. Да будемо сигурни да је ово наша Градишка, наша Република Српска. То је наш завјет, наша светиња", рекао је за АТВ Аџић.
Подсјетимо, полагањем вијенаца у Спомен-парку слободе данас је почело обиљежавање Дана града, 24. априла, када је прије 81 годину Градишка ослобођена у Другом свјетском рату.
Градишка данас свечано обиљежава Дан града. У оквиру свечаности уприличен је и пријем за све бивше начелнике и предсједнике Скупштине града.
Данас је отворен и Међународни сајам пољопривреде, туризма, образовања и запошљавања на којем учествује 145 домаћих, али и страних излагача. Такође, одржана је и свечана академија у Културном центру Градишка.
