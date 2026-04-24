Поводом дана града отворен четврти међународни сајам "Градишка 2026"

24.04.2026 19:43

Компанија Ракић из Градишке као један од највећих произвођача сточне хране, четврту годину за редом представила је велики дио своје понуде од сточне хране па све до пољопривредне механизације.

"Компанија Рапић је највећи Босанско-Херцеговачки произвођач сточне хране, за све врсте и категорије домаћих животиња и ту смо ево четврту годину за редом од почетка што се каже свих година на истој локацији на истом штанду јер у свом смо граду у својој општини је ред је да подржимо једну овакву манифестацију", рекао је маркетинг менаџер компаније Рапић Петар Нинић.

Велика експанзија умјетне интелигенције и роботике привукла је и произвођаче из ове бранше и тиме је сајам у Градишци добио један од најновијих изума у роботици. Представљен је хуманоидни робот који никога није оставио равнодушним.

"Прије смо имали софтвер АИ софтвер умјетну интелигенцију и нисмо видјели, а сада технологија иде према томе да софтвер ставља у роботске суставе заправо, као што су они пси, хуманоидни роботи и дронови и то напредује сваким даном све више. И ми који се с тим бавимо, некад смо изненађени када дођу нови модели колико су они напреднији него они стари, то је напредак из мјесеца у мјесец", истакао је суоснивач компаније "Вандри" Дејан Иличић.

Привредници из Градишке упркос инфлацији и ратној кризи на глобалном нивоу повећали су од 2019. год до данас број радних мјеста за 2,500 каже градоначелник овог града.

"Дан града Градишка али и један велики привредни догађај, четврти Сајам Градишка 2026-та, гдје заиста овај сајам постаје бренд Градишке не само овог региона него и међународни сајам гдје имамо у 5000 квадрата присутно преко 140 излагача, гдје је заиста ово прилика да Градишки привредници и пољопривредници и сви они који су укључени у привредне дјелатности, туристичка организација и понуда али и оно што је најбитнији што је овдје увезано градишка привреда привредници и образовање", истакао је градоначелник Градишке Зоран Аџић.

"Што се тиче области пољопривреде, шумарства и водопривреде у претходне три године је усмјерено 102 милиона КМ што говори о значају града градишка и да је и сам град препознао оно да може да учествује у подстицајима, субвенцијама, и свему остао",истакла је министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске Анђелка Кузмић.

Град градишка који је домаћин овог сајма је још једом доказао да је главна тачка сусрета идеја, иновација и привредника, не само геополитички већ и привредно.

