Човјек с двогледом узнемирио становнике бх. града

Станари сарајевског насеља Отока узнемирени су након што је, према наводима објављеним у Фејсбук групи, непозната особа више пута виђена како борави у близини зграда и посматра станове двогледом.
Како су навели забринути грађани, иста особа је у посљедњих мјесец дана наводно виђена већ трећи пут.
Овај пут, тврде, та особа пришла је ближе зградама и задржавала се у близини пјешачке стазе, што је додатно узнемирило станаре.
На фотографијама објављеним у групи види се особа која сједи на клупи, а затим и клечи уз расвјетни стуб држећи предмет за који грађани тврде да је двоглед.
У коментарима је наведено да је полиција запримила више од десет позива грађана, те да су припадници МУП-а изашли на терен и обавили разговор с особом.
Станари су позвали комшије да обрате додатну пажњу, посебно они чији су станови окренути према цести, те да сваку сумњиву активност одмах пријаве полицији.
За сада нема информација да је почињено било какво кривично дјело, али случај је изазвао велику пажњу и нелагоду међу становницима овог дијела Сарајева, пише "Црна Хроника".
