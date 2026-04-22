Два милиона марака за вртић у Брањеву

Аутор:Сања Трифковић
Нови вртић биће изграђен у МЗ Брањево, омогућиће и малишанима из овог али и околних мјеста могућност да проводе вријеме у адекватном и за њих опремљеном простору, да стичу знања и припремају се за школу.
Олакшаће и родитељима који живе у близини јер ће мање времена губити у саобраћају одвозећи дјецу до удаљених вртића. Рад ће бити олакшан и васпитачима.
"Код нас тренутно у пет објеката борави око 750 дјеце, што указује на потребу за проширењем објеката и додатним улагањима у предшколско васпитање и образовање. За нас ће ово много значити зато што ће растеретити постојеће групе, уписати нову дјецу, организовати још квалитетнији рад и унаприједити услове боравка", рекла је Маја Соро, директор Дјечијег вртића "Наша радост“, Зворник.
Зворник је један од ријетких градова у коме за вртиће не постоје листе чекања. Улагањем у предшколско образовање и проширењем постојећих капацитета успјели су да створе мјеста тренутно за све малишане.
Два милиона КМ пребачено је на рачун Градске управе, а ових дана врше се истраживања као би радови на изградњи почели што пријем каже градоначелник.
"Ми имамо намјеру да изградимо вртић током ове године капацитета негдје око 120 мјеста за наше малишане. Управо се испитује тржиште, то је једна од процедура приликом избора најповољнијег понуђача, затим расписујемо јавну набавку и негдје од половине године очекујемо да крену радови на изградњи тог вртића. Негдје вриједност радова укупна укључујући грађевинске дозволе, земљиште, комплетно опремање вртића, вањско уређење, земљиште са рентом је негдје преко 3 милиона КМ", рекао је Бојан Ивановић, градоначелник Зворника.
Прошле године, предсједник РС обећао је помоћ за изградњу вртића у Брањеву, а прије неколико дана новац је и дозначен. Брањево је једна од највећих мјесних заједница у Зворнику и велики број сусједних мјесних заједница гравитира у околини и највећа је и потреба за отварањем објекта вртића на овом подручју, кажу у Зворнику.
