Бесплатни плацеви за младе брачне парове у Требињу

Аутор:АТВ
Некретнина има али пара нема, тако је већ годинама за домаћем становништво у Требињу. Посебно су на мукама млади брачни парови и вишечлане породице јер до крова над главном није лако.
Биће бесплатни плацеви за те категорије, стиже вијест од градских челника. Од грађана стижу похвале.
"Фантастична идеја да би наши људи остали овдје да не би ишли вани, поготово наша омладина",
"Дивно, свака част ако има то",
"Баш смо причали са пријатељима купили су стан од 100 квадрата за 130.000 КМ а тај стан сада вриједи 400.000 или 500.000 марака. Сигурно да није лако за младо људе да обезбиједе овдје стан? Ја не знам како људи иначе опстају", говоре Требињци за АТВ.
Млади брачни парови, вишечлане породице, самохрани родитељи сви они се могу надати бесплатним плацевима у Требињу. Недавно усвојени Закон о стварним правима плус правилници који ће се тек усвојити у градском парламенту пут су до ове значајне мјере.
Тачна локација бесплатних плацева још није позната. Врло је вјероватно да ће се све знати након сљедећег скупштинског засиједања.
А засиједање је сљедеће седмице. Вишечлане породице са одушевљењем прихватају ову иницијативу, њих је у Требињу 230. Од тога броја 30 породица има неријешено стамбено питање.
"Те породице су заиста са одушевљењем и са радошћу примиле вијест да ће се вршити бесплатна додјела плацева и то им је прилика да ријеше стамбено питање и обезбиједе кров над главом уз доста лакше услове него да сами купују плац јер је то у данашње вријеме један од горућих проблема", рекла је Рада Гутић, предсједник Удружења родитеља са четворо и више дјеце Требиње.
Пронаталитетна политика мора бити на првом мјесту, поручује градоначелник. Мирко Ћурић открива да ће за бесплатне плацеве постојати јасни услови, прописи и обавезе.
"Чињеница је да ту постоје и одређене обавезе, није то сад да добијете бесплатно и онда ви послије користите када и како ви желите, ту постоје обавезе у ком року се треба завршити посао, шта треба да се одради и којој категорији припадате и шта је то што треба од улова да испуните. Чињеница је да је акценат на младим људима и младим брачним паровима", каже Ћурић.
Пребивалиште, социјално становање, посједовање некретнине, подстанарски живот то су још неки од услова који се помињу. Ако се ова идеја реализује Требиње ће бити прва локална заједница у Српској која је то радила. Најјужнији град је био и први са зградом за младе брачне парове.
