Кинези патентирали ВЦ у аутомобилу

22.04.2026 21:24

Унутрађњост аутомобила у црној боји са приказаним воланом и дисплејом.
Фото: Borta/Pexels

Кинеска компанија Серес, дио бренда Аито, патентирала је необично рјешење – тоалет уграђен у аутомобил који се извлачи испод сувозачког сједишта.

Према доступним информацијама, уређај може да се активира ручно или гласовном командом, а функционише по принципу клизног механизма, попут фиоке.

Након употребе, враћа се испод сједишта и не заузима додатни простор у кабини.

Систем укључује вентилацију и издув који непријатне мирисе избацује ван возила, док се отпад складишти у резервоару који се празни ручно. Ту је и гријач који помаже у сушењу садржаја и испаравању течности.

Идеја је намијењена ситуацијама када возило мирује – попут дугих застоја, камповања или чекања на бензинским станицама – а не употреби током вожње.

Овакви концепти показују колико је кинеско тржиште конкурентно, гдје произвођачи покушавају да се издвоје необичним функцијама, од масажних сједишта и караоке система до фрижидера и великих екрана.

Ипак, остаје питање да ли ће овакво рјешење заиста стићи у серијску производњу.

Као и код многих патената, могуће је да ће остати само идеја, уз изазове попут практичности, хигијене и прихватања међу купцима.

(Б92)

Унутрађњост аутомобила у црној боји са приказаним воланом и дисплејом.

