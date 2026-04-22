Кинези патентирали ВЦ у аутомобилу

Кинеска компанија Серес, дио бренда Аито, патентирала је необично рјешење – тоалет уграђен у аутомобил који се извлачи испод сувозачког сједишта.
Према доступним информацијама, уређај може да се активира ручно или гласовном командом, а функционише по принципу клизног механизма, попут фиоке.
Након употребе, враћа се испод сједишта и не заузима додатни простор у кабини.
Систем укључује вентилацију и издув који непријатне мирисе избацује ван возила, док се отпад складишти у резервоару који се празни ручно. Ту је и гријач који помаже у сушењу садржаја и испаравању течности.
Идеја је намијењена ситуацијама када возило мирује – попут дугих застоја, камповања или чекања на бензинским станицама – а не употреби током вожње.
Овакви концепти показују колико је кинеско тржиште конкурентно, гдје произвођачи покушавају да се издвоје необичним функцијама, од масажних сједишта и караоке система до фрижидера и великих екрана.
Ипак, остаје питање да ли ће овакво рјешење заиста стићи у серијску производњу.
Као и код многих патената, могуће је да ће остати само идеја, уз изазове попут практичности, хигијене и прихватања међу купцима.
(Б92)
