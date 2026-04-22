Тужилаштво се за АТВ огласило о трагедији: Наређена обдукција тијела оца и дјетета

Огњен Матавуљ
22.04.2026 20:51

Policija Republike Srpske Policija RS
Фото: АТВ

Окружно јавно тужилаштво у Источном Сарајеву наложило је обдукцију тијела оца и дјетета који су пронађени мртви у селу Каберник код Вишеграда, потврђено је за АТВ.

"Дежурни тужилац је на лицу мјеста руководио увиђајем и наложио је да се предузму све истражне мјере и радње како би се утврдиле све околности овог трагичног догађаја. Наложена је обдукција тијела како би се утврдио тачно вријеме и узрок смрти", наводе у ОЈТ Источно Сарајево.

Трагедија код Вишеграда: Убио дијете, па пресудио себи

Први резултати истраге указују да је Е.Д. (49) из Горажда убио своје двогодишње дијете, а потом извршио самоубиство.

Како сазнајемо Е.Д, који је растављен од супруге, породици је оставио опроштајну поруку, што су они пријавили МУП-у Босанско-подрињског кантона. Одмах су контактиране колеге из ПУ Фоча који су се упутили на терен и у селу Каберник затекли тијела оца и дјетета.

Више из рубрике

Ужас у БиХ: Пронађена два тијела, огласила се полиција

Хроника

Ужас у БиХ: Пронађена два тијела, огласила се полиција

2 ч

0
Претрес канцеларије Константина Савића

Хроника

АТВ сазнаје: Полиција претреса канцеларију Константина Савића

2 ч

0
Полиција Републике Српске увиђај, илустративна фотографија

Хроника

Трагедија код Вишеграда: Убио дијете, па пресудио себи

3 ч

0
Школске клупе у учионици.

Хроника

Ученик напао професорицу у Сарајеву током часа

4 ч

1

  • Најновије

22

36

Ужас у Хрватској: Мушкарац (34) сексуално злостављао и искориштавао дјецу

22

29

Ова биљка расте у скоро сваком дворишту а право је богатство

22

25

Шта је зелени водоник и има ли будућност примјене у Српској

22

24

Трамп: Нетачни извјештаји о продужењу примирја на три до пет дана

22

17

Држављанин БиХ ухапшен због напада на Алжирца

