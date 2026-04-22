Тужилаштво се за АТВ огласило о трагедији: Наређена обдукција тијела оца и дјетета

Аутор:Огњен Матавуљ
Коментари:0
Окружно јавно тужилаштво у Источном Сарајеву наложило је обдукцију тијела оца и дјетета који су пронађени мртви у селу Каберник код Вишеграда, потврђено је за АТВ.
"Дежурни тужилац је на лицу мјеста руководио увиђајем и наложио је да се предузму све истражне мјере и радње како би се утврдиле све околности овог трагичног догађаја. Наложена је обдукција тијела како би се утврдио тачно вријеме и узрок смрти", наводе у ОЈТ Источно Сарајево.
Хроника
Трагедија код Вишеграда: Убио дијете, па пресудио себи
Први резултати истраге указују да је Е.Д. (49) из Горажда убио своје двогодишње дијете, а потом извршио самоубиство.
Како сазнајемо Е.Д, који је растављен од супруге, породици је оставио опроштајну поруку, што су они пријавили МУП-у Босанско-подрињског кантона. Одмах су контактиране колеге из ПУ Фоча који су се упутили на терен и у селу Каберник затекли тијела оца и дјетета.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Тренутно на програму